F1-stats Imola 2022: Historisch succesweekend voor Max Verstappen

Na afloop van iedere Grand Prix van het F1-seizoen 2022 zet Motorsport.com de opvallendste statistieken op een rij. Hieronder vind je de feiten en cijfers van de vierde race van het seizoen, de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Het evenement en de deelnemers

>>> Dit was de derde editie van de GP van Emilia-Romagna, even vaak als de GP van India heeft plaatsgevonden.

>>> Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola organiseerde voor de 30e keer een Grand Prix. Slechts twaalf circuits werden vaker door F1 bezocht.

>>> Fernando Alonso startte voor de 338e keer in F1, waarmee hij tot op twaalf starts van recordhouder Kimi Raikkonen (350) komt.

De kwalificatie en de sprintrace

>>> Voor het eerst in F1-historie werd pole-position toegekend aan het einde van een sessie waarmee niet de startgrid voor de race, maar voor de sprintrace werd bepaald. Het resultaat van laatstgenoemde was doorslaggevend voor de grid op zondag.

>>> Max Verstappen pakte zijn 14e pole-position, waarmee hij Alberto Ascari, James Hunt, Ronnie Peterson en Rubens Barrichello evenaart.

>>> Dit is de 75e pole-position voor Red Bull Racing en de tweede voor Red Bull Powertrains.

>>> Max Verstappen pakte pole met 0,779 seconde voorsprong op zijn naaste achtervolger, het grootste verschil in Imola sinds 1992. Destijds had Nigel Mansell 1,053 seconde voorsprong op Riccardo Patrese.

>>> Voor het eerst sinds de Japanse GP van 2012 wist Mercedes Q3 niet te bereiken. Toevallig werd ook die race afgesloten met een Grand Slam van een Red Bull-coureur.

>>> Met zijn vierde plek in de kwalificatie evenaarde Kevin Magnussen zijn beste kwalificatieresultaat. Eerder lukte dat in 2014 tijdens de GP’s van Australië en Duitsland.

>>> De GP van Emilia-Romagna is de eerste zonder Franse vertegenwoordiger in Q2 sinds de GP van China in 2017.

>>> Mick Schumacher startte vanaf de tiende positie, zijn beste startpositie in de Formule 1.

>>> Vorig jaar startte Alfa Romeo slechts twee keer vanuit de top-acht. In Imola kreeg Valtteri Bottas dat voor de derde keer voor elkaar in 2022.

De race

>>> Max Verstappen pakte zijn 22e F1-zege en evenaarde daarmee Damon Hill. Het is zijn tiende overwinning vanaf pole-position.

>>> Met zeges op zaterdag en zondag is Verstappen de eerste F1-coureur die zowel de sprintrace als de Grand Prix in hetzelfde weekend weet te winnen.

>>> Dit is de 77e zege van Red Bull Racing als constructeur en de tweede als motorleverancier.

>>> De dubbelzege van Red Bull in Imola is na de GP van Maleisië in 2016 de tweede van het team in het hybride tijdperk. In totaal is dit dubbelzege 18 van de Oostenrijkse formatie.

>>> Max Verstappen klokte voor de 17e keer de snelste ronde van de race, waarmee hij Rubens Barrichello evenaart.

>>> De wereldkampioen van 2021 reed voor de zevende keer in zijn carrière alle ronden aan de leiding. Daarmee evenaart hij Alberto Ascari, Alain Prost en Nico Rosberg.

>>> Daarmee stelde Verstappen voor de tweede keer in zijn carrière een Grand Slam (pole, overwinning, snelste ronde, alle ronden aan kop) veilig, even vaak als Juan Manuel Fangio, Jack Brabham, Mika Hakkinen en Nico Rosberg.

>>> De Nederlander ging zelfs nog verder, want hij won ook de sprintrace. Heeft hij daarmee een Super Grand Slam op zijn naam geschreven?

>>> Verstappen scoorde maximaal in Imola met 34 punten, het hoogste aantal punten dat in een F1-weekend zonder dubbele punten werd gescoord. Alleen Lewis Hamilton en Felipe Massa scoorden meer punten in één raceweekend – respectievelijk 50 en 36 – tijdens de met dubbele punten beloonde GP van Abu Dhabi in 2014.

>>> Het is ook de vierde hattrick voor Verstappen (pole, snelste ronde, zege). Daarmee evenaart hij Stirling Moss, Jacky Ickx, Jackie Stewart en Felipe Massa.

>>> Sergio Perez stond voor de 17e keer op het podium, even vaak als Alberto Ascari en Keke Rosberg. Voor Lando Norris was het podiumplek zes, waarmee hij zich op gelijke hoogte met onder andere Wolfgang von Trips en Carlos Pace rijdt.

>>> Lando Norris heeft nu drie opeenvolgende races in Italië op het podium gestaan, nadat het vorig jaar in Imola (derde) en Monza (tweede) lukte.

>>> Sebastian Vettel scoorde punten en brengt zijn reeks nu op zestien opeenvolgende seizoenen. Alleen Michael Schumacher, Jenson Button, Fernando Alonso en Lewis Hamilton hebben dat eerder gepresteerd.