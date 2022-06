F1-stats Canada 2022: Verstappen brengt Red Bull voorbij Lotus

Na afloop van iedere Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 zet Motorsport.com de leukste en belangrijkste statistieken voor je op een rij. Ditmaal doen we dat voor de negende ronde van het kampioenschap, de Grand Prix van Canada.

Het evenement en de deelnemers

De start van de GP van Canada, editie 2022

>>> Dit was de 51e editie van de Grand Prix van Canada. Daarmee staat de race op de achtste plek in de lijst met meest verreden F1 Grands Prix.

>>> Voor Circuit Gilles Villeneuve was dit de 41e F1-race. Alleen Monza, Monaco, Silverstone en Spa-Francorchamps werden vaker bezocht.

>>> Fernando Alonso verscheen voor de 343e keer aan de start van een GP, waarmee hij recordhouder Kimi Raikkonen (350) tot op zeven nadert.

>>> Max Verstappen werd in Canada de 41e coureur met 150 Grand Prix-starts. Dat deed de Nederlander op 24-jarige leeftijd. De eerste met 150 starts was Graham Hill in 1973, die destijds 44 jaar oud was...

De kwalificatie

Op een natte baan hield Max Verstappen het hoofd koel en pakte hij pole

>>> Door zijn gridstraf ging Charles Leclerc niet voor pole-position, waarmee zijn reeks van vier opeenvolgende poles ten einde kwam.

>>> Max Verstappen tekende voor zijn 15e Formule 1-pole, waarmee hij Leclerc evenaart.

>>> Red Bull Racing verzekerde zich voor de 76e keer van pole-position als team, als motorleverancier is dit pole nummer 3.

>>> Verstappen stond voor de 34e keer op de eerste startrij, even vaak als René Arnoux en Rubens Barrichello. Fernando Alonso evenaarde Jack Brabham met zijn 38e start op de eerste rij.

>>> De laatste keer dat Alonso op de eerste rij stond, was bijna tien jaar geleden tijdens de GP van Duitsland. Toen pakte hij in dienst van Ferrari nog pole.

>>> Met 40 jaar, 10 maanden en 21 dagen is Alonso de oudste coureur op de eerste startrij sinds Michael Schumacher bij de GP van China 2012 (43 jaar, 3 maanden en 12 dagen)

>>> Lewis Hamilton bracht met zijn vierde startplek een einde aan een reeks van vijf opeenvolgende kwalificaties buiten de top-vijf, de slechtste reeks van zijn carrière (13e, 6e, 6e, 8e, 7e).

>>> Haas F1 evenaarde het beste kwalificatieresultaat van het team met Kevin Magnussen en Mick Schumacher op P5 en P6. Eerder lukte dat bij de Duitse GP van 2018 (Magnussen vijfde, Romain Grosjean zesde).

>>> De top-vijf van de kwalificatie bestond uit coureurs van vijf verschillende teams (Red Bull, Alpine, Ferrari, Mercedes, Haas). Het is de tweede keer dit seizoen dat dit gebeurt, na de GP van Emilia-Romagna (Red Bull, Ferrari, McLaren, Haas, Alpine).

>>> De laatste keer dat de top-vijf meerdere keren in een seizoen zo divers was, was in 2009. Ook toen gebeurde dat twee keer.

>>> Voor de tweede keer in zijn nog jonge F1-carrière wist Zhou Guanyu Q3 te halen.

De race

Max Verstappen komt over de finish tijdens de GP van Canada

>>> Max Verstappen boekte zijn 26e overwinning in de Formule 1 en zijn eerste in Montreal. De GP van Canada is de 20e verschillende Grand Prix die hij wint en bovendien heeft hij nu op 18 circuits gewonnen.

>>> Verstappen rekende ook af met "de vloek van VT1". Voor de GP van Canada van dit jaar wist de snelste man uit de eerste training geen enkele keer de race te winnen.

>>> Met overwinning 82 is Red Bull Racing langs Lotus gegaan en nu alleen nummer vijf als het gaat om meeste overwinningen als constructeur. Williams is het eerstvolgende doel met 114 zeges. Als motorleverancier boekte Red Bull haar zevende overwinning.

>>> Het is pas de tweede keer dat Red Bull zes opeenvolgende races weet te winnen. De vorige keer was in 2013, toen Sebastian Vettel negen keer op rij won.

>>> Verstappen heeft Valtteri Bottas geëvenaard met podiumplek 67. Carlos Sainz mocht voor de elfde keer mee naar het podium, even vaak als Chris Amon, Patrick Tambay en Jarno Trulli. Recordhouder Lewis Hamilton boekte podiumplaats 184.

Voor het eerst sinds de GP van Bahrein mocht Lewis Hamilton mee naar het podium

>>> Met 11 podiumplaatsen zonder zege evenaart Sainz diezelfde Chris Amon.

>>> Sainz reed bovendien voor de tweede keer de snelste ronde van de race, waarmee hij onder meer Kevin Magnussen en François Cevert evenaart.

>>> Met zijn vierde plek in Montreal blijft George Russell de enige coureur die dit seizoen alle races in de top-vijf heeft afgesloten. Ook is hij de enige die in alle races punten heeft gescoord.

>>> Zhou Guanyu tekende voor zijn beste F1-resultaat met P8, nadat Fernando Alonso een tijdstraf kreeg.

>>> Alonso heeft Michael Schumacher ingehaald door met P9 voor de 222e keer punten te scoren. Alleen Lewis Hamilton doet het beter met 257 puntenfinishes.

>>> Door als tiende te eindigen is Lance Stroll in drie van zijn vier thuisraces in de punten geëindigd nadat hij vanaf P17 moest starten. De enige keer dat hij niet scoorde, was in 2018: toen startte de Canadees vanaf P16 en had hij in de openingsronde een aanvaring met Brendon Hartley.

>>> Met P12 eindigde Sebastian Vettel voor het eerst in zijn carrière buiten de punten in Canada, hoewel zijn startpositie (P16) beter was dan in 2008 (20e) en 2015 (18e).

De coureurs van Aston Martin kenden sterk verschillende weekenden