Verslag vrije training

Formule 1 GP van Mexico

F1 GP van Mexico: Lando Norris 0,001s sneller dan Kimi Antonelli in VT3

Lando Norris troeft Kimi Antonelli nipt af voorafgaand aan een uiterst spannend ogende Formule 1-kwalificatie voor de Mexico GP

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 18:44

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Regerend wereldkampioen Lando Norris heeft de derde en laatste training voor de Grand Prix van Mexico in de Formule 1 als snelste afgesloten, waarbij hij in een spannende sessie op het Autodromo Hermanos Rodriguez de kampioenschapsleider versloeg.

Norris dook slechts 0,001 seconde onder de eerste richttijd van Kimi Antonelli, terwijl alle vier de topteams mee leken te doen op het lastige circuit op grote hoogte en meerdere middenvelders tegen problemen met de power unit aanliepen.

In een rustige openingsfase kwam Ryo Hirakawa veel in beeld in de Haas. Nadat hij VT1 had gereden, keerde de door Toyota gesteunde coureur voor de rest van het weekend in Mexico terug in de Haas als vervanger van Esteban Ocon.

Ocon werd door het team aan de kant gehouden om redenen die nog niet volledig zijn opgehelderd, nadat de Fransman in VT2 een verhit gesprek had gehad met zijn race-engineer.

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Terwijl de 32-jarige debutant Hirakawa vertrouwen opbouwde op het moeilijke en gladde Autodromo Hermanos Rodriguez op grote hoogte, deelden aanstaand kampioen Antonelli en Charles Leclerc in de beginfase van de sessie speldenprikken uit, terwijl alle koplopers op mediums reden.

Nadat Lewis Hamilton in VT2 waardevolle baantijd had gemist door motorproblemen, meldde hij zich vlak voor halverwege vooraan met een 1.18,268, waarmee hij voortborduurde op waar Ferrari was gebleven, aangezien het team vrijdag tevreden was over de eerste set-uprichting.

Leclerc haalde nog een tiende van de rondetijd van zijn teamgenoot af, voordat Hamilton met een ronde van 1.18,162 naar de eerste plek ging en daarmee de runs op mediums aanvoerde die de eerste helft van de training domineerden. Leclerc en Antonelli volgden, terwijl zowel Red Bull als McLaren duidelijk een stap achter leken te liggen.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Op softs pakte regerend wereldkampioen Norris kortstondig de eerste plek met een 1.17,873, voor teamgenoot Oscar Piastri en George Russell, die klaagde over een gebrek aan grip in de lastige rechterbocht 12 bij het ingaan van het Foro Sol-stadion.

Terwijl Leclerc in de Esses zijn auto niet helemaal onder controle had en zijn ronde afbrak, sprong Antonelli naar de top van de tijdenlijst met een ronde van 1.17,601, maar niet voordat hij zijn frustratie had geuit over het ophouden door Max Verstappen in bocht 1.

Antonelli noteerde vervolgens paars in sector één tijdens zijn volgende snelle ronde, maar verbeterde uiteindelijk niet. Dat opende de deur voor Norris om hem met slechts 0,001 seconde te kloppen en met de snelste tijd van het weekend de kwalificatie in te gaan.

Leclerc vond laat nog een verbetering met een snelle eerste sector, maar bleef derde op 0,117 seconde, kort gevolgd door Piastri. Verstappen werd vijfde op 0,351 seconde, terwijl hij worstelde met zijn remmen, waarmee een nieuwe spannende kwalificatie tussen de vier topteams van 2026 in het vooruitzicht ligt.

Een rommelige derde sector zorgde ervoor dat Hamilton als zesde meer dan vier tienden moest toegeven, gevolgd door Russell en Hadjar, die zijn Red Bull omschreef als "de slechtste auto waarin ik dit weekend heb gereden, hij is verschrikkelijk".

Racing Bulls leek opnieuw goed geplaatst om de strijd om best of the rest te winnen, waarbij rookie Arvid Lindblad zijn teamgenoot Liam Lawson aftroefde voor de negende plek toen zij de top-tien completeerden.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Hirakawa eindigde zijn sessie als negentiende, net voor Cadillac-coureur Valtteri Bottas. Gabriel Bortoleto van Audi slaagde er niet in een rondetijd te zetten nadat hij in zijn outlap een probleem met de power unit kreeg, waarbij een rookpluim uit een slecht klinkende motor kwam.

Thuisheld Sergio Perez slaagde er ook niet in een ronde te rijden, waarbij Cadillac aankondigde dat het voor de kwalificatie een "voorzorgswissel van de motor" moest uitvoeren.

F1 GP van Mexico - uitslag VT3

VT3

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 26

1'17.600

S 199.670 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24

+0.001

1'17.601

0.001 S 199.667 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.117

1'17.717

0.116 S 199.369 4 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.195

1'17.795

0.078 S 199.169 5 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 21

+0.351

1'17.951

0.156 S 198.771 6 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 18

+0.469

1'18.069

0.118 S 198.470 7 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.507

1'18.107

0.038 S 198.374 8 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 19

+0.509

1'18.109

0.002 S 198.368 9 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+0.513

1'18.113

0.004 S 198.358 10 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+0.537

1'18.137

0.024 S 198.297 11 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 32

+0.960

1'18.560

0.423 S 197.230 12 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 31

+1.052

1'18.652

0.092 S 196.999 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+1.074

1'18.674

0.022 S 196.944 14 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 25

+1.250

1'18.850

0.176 S 196.504 15 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 22

+1.327

1'18.927

0.077 S 196.313 16 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 22

+1.614

1'19.214

0.287 S 195.601 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 26

+1.701

1'19.301

0.087 S 195.387 18 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 21

+1.776

1'19.376

0.075 S 195.202 19 R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 32

+1.904

1'19.504

0.128 S 194.888 20 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 22

+2.742

1'20.342

0.838 S 192.855 21 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 2

S 22 S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 1

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