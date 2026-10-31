Formule 1 GP van Mexico

Haas zet Esteban Ocon aan de kant voor F1 GP van Mexico

De Fransman wordt voor de rest van het Mexicaanse weekend vervangen door Haas-reserve Ryo Hirakawa

Ed Hardy

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 14:54

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Het Haas Formule 1-team heeft de verrassende beslissing genomen om Esteban Ocon voor de rest van het Grand Prix-weekend in Mexico te vervangen door reservecoureur Ryo Hirakawa.

Hirakawa zal voor de laatste vrije training, de kwalificatie en de race van zondag optreden als teamgenoot van Oliver Bearman, nadat hij vrijdagochtend ook al Ocons VF-26 had overgenomen in het kader van de rookieverplichting voor VT1-sessies.

Ocon keerde terug voor de tweede vrije training en eindigde als 13e, maar zorgde voor opschudding na zijn woordenwisseling met race-engineer Laura Mueller over de vraag of hij op de zachte banden moest blijven rijden of moest overstappen op de mediums.

In een verklaring van Haas stond: “Ryo Hirakawa vervangt Esteban Ocon voor de rest van het Grand Prix-weekend in Mexico-Stad.

“Ryo nam vrijdag deel aan VT1 op het Autodromo Hermanos Rodriguez, zijn derde vrije training van het seizoen met de VF-26, en eindigde als 15e algemeen.

“De Japanse coureur vormt tijdens de laatste vrije training en de kwalificatie op zaterdag en de Grand Prix over 71 ronden op zondag een duo met teamgenoot Ollie Bearman – waarmee Ryo zijn Formule 1-racedebuut maakt.

“Er worden op dit moment geen verdere verklaringen afgelegd.”

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hirakawa maakt zijn F1-debuut op 32-jarige leeftijd. Hij bracht een groot deel van zijn carrière door in Japan, werd in 2017 Super GT-kampioen en stapte daarna over naar het World Endurance Championship.

Hij heeft met Toyota twee WEC-titels veroverd, naast een overwinning in de 24 uur van Le Mans, en die relatie met het Japanse merk leverde hem in 2025 een overstap naar Haas op als reservecoureur.

Dat kwam voort uit een technische samenwerking tussen Toyota en Haas, wat ertoe leidde dat hij zeven VT1-sessies reed en kandidaat was voor een F1-zitje in 2027 - om uiteindelijk naast de kans te grijpen ten gunste van Rafael Camara.

Voor Ocon – die vervangen lijkt te gaan worden door Camara – vertoont het opvallende overeenkomsten met de manier waarop zijn periode bij Alpine in 2024 eindigde, toen hij voor de finale in Abu Dhabi werd vervangen door opvolger Jack Doohan.

De 30-jarige Fransman wordt in 2027 waarschijnlijk reservecoureur van Aston Martin, begrijpt Motorsport.com, na een teleurstellende periode sinds zijn komst naar Haas in 2025 – waarin hij ruim werd verslagen door Bearman.

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- Het Motorsport.com-team

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