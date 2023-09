F1 data-analyse: Hoe Verstappen toeslaat in Esses, wat zegt race pace voor GP Japan?

Meteen nadat Red Bull Racing zaterdag in Singapore met twee auto's sneuvelde tijdens Q2 liet Max Verstappen al weten dat de Japanse Grand Prix een heel ander verhaal zou worden. Hij haalde veel vertrouwen uit het simulatorwerk, dat een groot verschil markeerde tussen Singapore en Suzuka. In het land van de rijzende zon blijkt de voorspelling inderdaad te kloppen en is Red Bull ongenaakbaar. Of eigenlijk moet gezegd: is Verstappen in de RB19 ongenaakbaar. Het verschil met Sergio Perez is immers weer groot. Het verschil met Verstappens naaste belager Oscar Piastri bedroeg aan het eind van de rit bijna zes tienden en zo'n marge is op Suzuka ongebruikelijk voor een polesitter.

Verschillende manieren voor Verstappen om ronde in het warme Suzuka op te bouwen

Het roept natuurlijk de vraag op waar Verstappen met name het verschil heeft gemaakt in zijn kwalificatieronde. In de data van de vrijdagse trainingen was te zien dat Verstappen vooral in de Esses een klasse apart was. Zo had hij iets verderop bij bocht 9 - de plek waar Pierre Gasly van de baan ging - al een marge van meer dan zeven tienden opgebouwd. Ferrari zou nadien nog wel iets terugpakken in de tweede training, maar logischerwijs niet genoeg om iets tegenover de bijzonder rappe eerste sector van Verstappen te zetten. De Esses waren met andere woorden Red Bull-land.

Het is een patroon dat hieronder terugkomt als het over de kwalificatie gaat, al moet er daarvoor nog een interessante noot worden toegevoegd. Zo was er in de derde vrije training en ook in eerdere kwalificatiesegmenten soms een iets ander patroon te zien. Daar deed Verstappen het bij vlagen wat rustiger aan in de Esses om zijn banden in leven te houden en was McLaren daardoor nipt sneller in de eerste sector. Als een gevolg hiervan had de Limburger echter nog meer van het Pirelli-rubber over voor sector 3 en maakte hij daarin het verschil.

In Q3 was het patroon weer net zoals op vrijdag, hetgeen in de onderstaande Tweet treffend te zien is. Het is een directe vergelijking van Verstappens snelste kwalificatieronde en de persoonlijke toptijd van Piastri. Op het kaartje is te zien dat het grootste deel van de Esses blauw kleurt, al is de deltatijd nog interessanter. Zo is er wederom een marker gezet bij bocht 9 en had Verstappen op dat punt al meer dan zesenhalve tienden voorsprong opgebouwd. Verstappen viel de Esses met andere woorden weer volop aan en bouwde de ronde op zoals hij een dag eerder ook deed. Het past naadloos ook bij zijn uitlatingen in de persconferentie. Daarin liet hij al weten dat de laatste poging min of meer full send was om een rondetijd in de 1 minuut 28 te klokken, een rondetijd waar Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase voordien al wat lol om hadden.

Race pace Verstappen superieur, maar geen twee nieuwe sets harde banden meer

Als de blik op de race gaat, lijkt de concurrentie niet meteen veel meer hoop te hebben. Zo zijn in het onderstaande schema de long runs van vrijdag te vinden, met de achterstand van iedere coureur per ronde. Verstappen is niet verrassend de snelste man gebleken en heeft een marge van meer dan zes tienden per ronde op alle achtervolgers. Die achtervolgers worden in het schema ook nog eens aangevoerd door Valtteri Bottas, maar hij vormt een uitzondering. Zo heeft hij de langere run naar verluidt met minder brandstof afgewerkt dan de rest en scheelt tien kilogram in Suzuka al 0.337 seconde per ronde. Daar komt bij dat hij de lange run tijdens de tweede training in tegenstelling tot veel anderen op de harde band heeft gedaan. Dat is de beste band voor de race en leidde gedurende zijn long run tot minder verval dan bij anderen, die op een andere compound stonden. De bandenverschillen zijn door de rekenpartner wel deels meegenomen in het rekenmodel, maar helemaal recht valt dat nooit te krijgen.

Verstappen kan derhalve rekenen op een riante marge als er geen gekke dingen gebeuren en als zijn RB19 heel blijft. Cruciale factor in iedere voorbeschouwing op de Japanse GP van dit jaar is de bandenslijtage: zo blijkt uit de data van vrijdag dat de slijtage nog hoger lag dan in Bahrein, waar het asfalt heel erg ruw is. In Suzuka ligt de hoge slijtage deels aan het bijzonder warme weer, al speelt het asfalt ook een rol. Zo is doorberekend dat het asfalt dit jaar ongeveer vijftien procent minder grip biedt dan vorig jaar en is dat waar veel coureurs het in de paddock al over hebben.

Een tweestopper lijkt hierdoor het meest waarschijnlijke scenario, waarbij Pirelli soft-hard-hard als de optimale strategie ziet. Het punt is echter dat slechts acht coureurs nog twee nieuwe setjes van de harde band over hebben voor de race. Enkel Hamilton, Russell (beiden Mercedes), Ocon, Gasly (beiden Alpine), Norris, Piastri (beiden McLaren), Alonso en Magnussen hebben die luxe. Het betekent dat de Red Bulls en ook Ferrari geen twee nieuwe sets van de harde band meer hebben. Verstappen heeft op zijn beurt nog wel drie nieuwe setjes van de mediums beschikbaar.

Als de voorspelling van Pirelli voor de verandering eens klopt, dan kan het op papier een voordeel zijn voor pakweg McLaren op de gridplekken twee en drie, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Verstappen door de onderstaande race pace waarschijnlijk met iedere aanpak wel een klasse apart zal zijn. Het is ook de conclusie die McLaren-teambaas Andrea Stella trekt: "We zijn blij dat we nog twee setjes van de harde band hebben voor beide coureurs. De enige manier om Max aan te vallen is tactisch. Als één van onze coureurs hem kan pakken bij de start, kunnen we misschien tactisch gaan denken, maar we moeten vooral eerlijk zijn: als Max de leiding heeft in bocht 1, dan zit hij sowieso niet in onze race. Dan denk ik dat we ons meer moeten richten op Ferrari en Mercedes."

Juist bij de teams die Stella als laatste noemt, is het bandenaspect interessant. Zo heeft Ferrari met beide auto's track position, maar heeft Mercedes nog twee sets van de harde band voor iedere auto klaarliggen én is de W14 doorgaans iets beter op zondag dan in kwalificaties. Noemenswaardig is dat beide teams ook nog vechten om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Nu dat kampioenschap toch genoemd is, moet de voornaamste conclusie van iedere voorbeschouwing echter luiden: als er met Verstappen geen gekke dingen gebeuren, dan ligt de weg naar de eerste van twee wereldtitels dit jaar wagenwijd open. Als Red Bull meer punten scoort dan Mercedes en er geen 24 of meer verliest op Ferrari, kan het team van Christian Horner de karaokebar in duiken.

De volledige video-analyse van de kwalificatie en een voorbeschouwing op de race is in de video bovenaan deze pagina te vinden. In de nieuwe F1-update ook aandacht voor het bijzonder goede optreden van Oscar Piastri, het lastigere weekend van Mercedes en de vraag of de keuze van AlphaTauri om Liam Lawson te passeren wel te rechtvaardigen valt.

Long runs tweede vrije training F1 Grand Prix van Japan:

Coureur Team Achterstand per ronde in seconde(n) Max Verstappen Red Bull Racing - Valtteri Bottas Alfa Romeo 0,63 Charles Leclerc Ferrari 0,73 Lando Norris McLaren 0,91 Oscar Piastri McLaren 0,96 Sergio Perez Red Bull Racing 0,97 Carlos Sainz Ferrari 1,05 George Russell Mercedes 1,28 Fernando Alonso Aston Martin 1,36 Liam Lawson AlphaTauri 1,37 Lewis Hamilton Mercedes 1,40 Logan Sargeant Williams 1,55 Pierre Gasly Alpine 1,56 Lance Stroll Aston Martin 1,65 Nico Hülkenberg Haas 1,67 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1,73 Alexander Albon Williams 1,82 Esteban Ocon Alpine 1,89 Kevin Magnussen Haas 2,29