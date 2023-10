Terug naar F1 Austin 2018: Raikkonen wint chaotische race

De Amerikaanse Grand Prix van 2018 is er eentje voor in de geschiedenisboeken. Niet alleen won Kimi Raikkonen aldaar zijn 21e en laatste Formule 1-race, maar ook de chaos zal bij veel fans nog vers op het netvlies staan.

Het begon al bij de start. Lewis Hamilton had de pole te pakken, maar Raikkonen had bij bocht één zijn Britse concurrent al verschalkt. In de achterhoede ging het echter al direct mis voor Fernando Alonso. De Spanjaard reed in die tijd nog voor McLaren en kreeg direct een beuk van Lance Stroll die toen nog voor Williams op de grid stond. Voor Alonso was het einde oefening, Stroll kon door maar veel verder dan een veertiende en laatste positie zat er niet in.

Bekijk hier de clash tussen Stroll en Alonso

De chaotische openingsronde was nog niet ten einde, want terwijl Sebastian Vettel in zijn Ferrari met Red Bull-man Daniel Ricciardo in gevecht was raakte de Duitser in de spin. Bij het zien van de beelden lijkt het erop dat Vettel simpelweg te diep de bocht inging en daarmee heel licht zijn Australische concurrent raakte. Daardoor raakte zijn Ferrari in de spin. Het werd een kwestie van uithuilen en opnieuw beginnen, waar Vettel wonder boven wonder nog redelijk in slaagde. Hij werd in de race zelfs nog vierde. Ricciardo kon overigens rustig doorrijden, al hield zijn race in ronde acht ook al op vanwege een kapotte batterij.

Bekijk hier de spin van Sebastian Vettel

Max Verstappen had een moeilijke zaterdag in Austin en wist dat op zondag om te draaien naar iets moois. De Nederlander moest na verschillende technische problemen en een gridstraf vanwege het wisselen van een versnellingsbak vanaf de achttiende plek beginnen, maar maakte een opmars die uiteindelijk naar P2 leidde. De toen 21-jarige coureur maakte ook nog schitterende inhaalacties, waaronder een mooie actie buitenom Sebastian Vettel.

Richting het einde van de race begon de top-drie aardig naar elkaar toe te kruipen. Raikkonen leek de race te controleren, waarachter Verstappen en Hamilton het aardig met elkaar aan de stok hadden. Met een paar rondes nog op de teller probeerde Hamilton in zijn Mercedes Verstappen te passeren, maar slaagde daar na stevig, maar fair verdedigend werk van de Nederlander niet in.

Uiteindelijk kon Raikkonen na 56 rondjes zijn laatste overwinning bijschrijven. Daarmee greep de nu 43-jarige enkelvoudig F1-kampioen ook een bijzonder record, want voor het eerst in 113 races ging de beker met hem mee naar huis. Een gat tussen twee overwinningen was en is nog nooit zo groot geweest.