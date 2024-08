De eerste F1-race van Logan Sargeant: "Ere wie ere toekomt"

Voor het eerst in acht jaar verschijnt er op 5 maart 2023 weer eens een Amerikaanse coureur aan de start van een Formule 1-race. Logan Sargeant, geboren op 31 december 2000 in Fort Lauderdale volgt in de Grand Prix van Bahrein Alexander Rossi op, de laatste Amerikaan in de koningsklasse. Waar Rossi het in 2015 slechts vijf Grands Prix uithoudt, staat het aantal van Sargeant inmiddels op 35 (starts). Zijn totale aantal F1-deelnames zal waarschijnlijk uitkomen op 45, want het contract van Sargeant bij Williams wordt aan het einde van het seizoen niet verlengd.

Niet vreemd, want echt een hoogvlieger is Sargeant nooit geweest. Hij en zijn (eveneens racende broer) Dalton krijgen al op jonge leeftijd als kerstcadeau een kart. De twee zijn er niet uit te slaan en maken samen de Amerikaanse circuits onveilig. Als Logan races begint winnen, wordt het drastische besluit genomen om met de hele familie naar Europa (Zwitserland) te verhuizen en serieus werk te maken van zijn 'carrière'. Logan wordt in 2015 wereldkampioen in de karts bij de juniors, een titel die voorheen ook wordt behaald door coureurs als Fernando Alonso, Charles Leclerc en Alexander Albon.

Het levert Sargeant in 2016 een stoeltje op in het F4-kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna volgt hij de gebruikelijke raceladder van F3 en F2, voornamelijk bij Carlin. Noemenswaardig in die periode zijn een derde plaats in de prestigieuze Grand Prix van Macau (2019) en twee overwinningen in zijn laatste F2-seizoen (2022), waarin hij uitkomt tegen coureurs als Felipe Drugovich, Liam Lawson en Jack Doohan. Sargeant werd vierde in het eindklassement en waar Drugovich, Lawson en Doohan hun weg vervolgen als test- en reservecoureurs van F1-teams, tekent Sargeant direct een contract als volwaardig coureur bij het Williams F1-team.

Logan Sargeant, Williams Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images

Dat team heeft eind 2022 afscheid genomen van Nicholas Latifi en is op zoek naar een vervanger voor het seizoen 2023. Even is Nyck de Vries in beeld (de Nederlander rijdt in '23 één GP voor Williams, als invaller van de geblesseerde Albon), maar uiteindelijk kiest Williams dus voor de Amerikaan. Volgens de door Amerikaans kapitaal (Dorilton) overeind gehouden renstal heeft dat niets te maken met de nationaliteit van Sargeant (en de revival van F1 in de VS) of zijn puissante rijke familie, maar vooral "door zijn successen en zijn verleden in het racen", legt Jost Capito, indertijd teambaas, uit. "Als je een jonge coureur hebt die klaar is voor F1 en een stoeltje beschikbaar hebt, dan moet je hem ook dat zitje geven. Anders doe je iets verkeerd. Daarom hebben we geconcludeerd dat dit de juiste beslissing is. En dat Logan een Amerikaan is, is leuk maar niet de basis van dit besluit."

Na het behalen van zijn superlicentie en het rijden van de wintertest, mag Sargeant in het raceweekend van 3 tot en met 5 maart 2023 dan eindelijk zijn debuut maken in de Formule 1. Hij laat geen blijvende indruk achter op vrijdag, maar boekt op zaterdag in VT3 zijn eerste succesjes door sneller te zijn dan teamgenoot Albon. In de kwalificatie scheelt het letterlijk niets of hij gaat door naar Q2. Sargeant noteert in Q1 precies dezelfde tijd als Lando Norris (1:31.652), maar omdat de Brit zijn tijd iets eerder klokt, valt Sargeant buiten de boot.

Logan Sargeant, Williams FW45 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Op zondag rijdt Sargeant een prima race. De rookie klimt op het Bahrain International Circuit – in het zog van Albon die tiende wordt – op naar de twaalfde plaats en is na afloop meer dan tevreden. "Ik ben zo blij voor het team en Alex dat we ons eerste punt binnenhalen", laat hij na afloop weten. "Het is het bewijs dat we goed werk geleverd hebben in aanloop naar de race, de positieve sfeer is heel fijn om te merken. We hadden niet gedacht dat we zo snel konden zijn, maar het lukte en dat is geweldig. Dat geeft me zeer zeker veel vertrouwen."

Enthousiasme

Ook bij Motorsport.com zijn we enthousiast. Sargeant verschijnt na de race zelfs in het lijstje van 'Winnaars'. "Ere wie ere toekomt", schrijft Ronald Vording. "Voorafgaand aan het seizoen had nagenoeg iedereen Logan Sargeant als de gedoodverfde nummer twintig in het rijderskampioenschap genoteerd. F1 zou voor de Amerikaan te vroeg komen en bovendien viel nog maar te bezien of hij überhaupt wel F1-materiaal was... Hoewel één zwaluw zeker nog geen zomer maakt, is hij wel zeer solide binnengekomen. Op zaterdag wist de Williams-man op een haar na Q2 te halen en een etmaal later volgde een prima race op weg naar P12. Sargeant gaat net als alle rookies echt nog wel zijn mindere momenten beleven in 2023, maar het begin is in ieder geval (veel) beter dan gedacht."

Die mindere momenten komen er inderdaad. Zo wordt hij een paar maanden later kansloos laatste in zijn thuisrace in Miami. Zijn eerste - en tot nog toe enige – punt in de Formule 1, tijdens de United States Grand Prix in Austin.