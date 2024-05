In aanloop naar het Formule 1-seizoen 2015 gaat de aandacht vooral uit naar de pas 17-jarige debutant Max Verstappen, die bij Toro Rosso instapt. Zijn teamgenoot bij het Italiaanse team is eveneens een nieuwkomer en hoewel de spotlights een stuk minder op hem gericht zijn, heeft Carlos Sainz in de juniorenklassen bewezen geen koekenbakker te zijn. De Spanjaard werd in 2010 op 15-jarige leeftijd lid van het opleidingsprogramma van Red Bull en na titels in de Noord-Europese Formule Renault 2.0 (2011) en de Formule Renault 3.5 (2014) acht de energiedrankjesmaker hem op 20-jarige leeftijd rijp voor zijn F1-debuut.

Na drie vierdaagse testsessies stond de debuutrace van Sainz gepland voor de seizoensopener van 2015, de Grand Prix van Australië. Hij was overigens absoluut niet de enige die negen jaar geleden in Melbourne voor het eerst aan de start van een F1-weekend verscheen. Zoals gezegd gold dat voor Toro Rosso-teamgenoot Verstappen, maar ook Sauber-coureur Felipe Nasr en Manor Marussia-rijders Will Stevens en Roberto Merhi gingen down under op voor hun debuut. Door een tumultueuze aanloop waarin Manor Marussia geen meter testte, liet het team de trainingen en de kwalificatie voor de GP van Australië schieten, waardoor Stevens en Merhi nog wat langer op hun eerste race moesten wachten.

Tumult op onbekend terrein

Voor Sainz wordt het op voorhand een weekend om zijn ogen uit te kijken, want hij is niet eerder in Australië en Melbourne geweest. Het semi-stratencircuit van Albert Park is dan ook onbekend terrein voor de Madrileen. "Ik heb het circuit niet eerder gezien, dus als nieuwkomer denk ik dat het waarschijnlijk zwaar wordt", laat Sainz optekenen in de aanloop naar het raceweekend. Ook verwacht hij wat gevolgen te merken van het grote tijdsverschil tussen Europa en Australië, waardoor hij iets eerder dan normaal afreist. Desondanks kijkt hij uit naar zijn debuut. "Ik heb heel veel zin in deze nieuwe ervaringen, vooral het feit dat dit mijn allereerste F1 Grand Prix wordt."

Terwijl zich in Melbourne het nodige op de achtergrond afspeelt met onder meer de situatie rond Manor Marussia en de door Giedo van der Garde aangespannen rechtszaak tegen Sauber om het aan hem beloofde stoeltje bij het team op te eisen, begint Sainz op vrijdag aan zijn eerste twee trainingen als F1-coureur. Daarin laat hij meteen een goede indruk achter door in de eerste oefensessie de vierde tijd te rijden, gevolgd door de zevende tijd in de tweede vrije training. Daarmee is hij in beide sessies sneller dan Verstappen, die tot de zesde en veertiende tijd komt. Ook tijdens de afsluitende VT3 is Sainz weer sneller dan de Nederlander, in dit geval met de negende plaats.

Carlos Sainz verdedigt ten opzichte van Ferrari-coureur Kimi Raikkonen.

Op zaterdagmiddag volgt de kwalificatie rond Albert Park, waarin Sainz zich opnieuw van zijn beste kant laat zien. De zoon van tweevoudig rally-wereldkampioen Carlos Sainz sr. opent in Q1 met de zevende tijd, waarna hij zich in Q2 met de achtste tijd meteen plaatst voor het derde deel van de kwalificatie. Daarin verovert hij de achtste startpositie, waarmee hij vier plekken voor Verstappen staat. "Het was een redelijk soepele kwalificatie, al maakte ik in Q1 een klein foutje. Daar liet ik me niet door beïnvloeden en vervolgens verliep alles heel goed", verklaarde Sainz na afloop van de kwalificatie, die zich eveneens op zijn gemak voelde in de Toro Rosso STR10 en klaar was om aan de race te beginnen.

Meer mogelijk dan negende plek

Op zondag boekt Sainz nog voor de start een plekje winst, omdat Valtteri Bottas in de kwalificatie een rugblessure opliep en daardoor niet van start kon gaan. Eenmaal onderweg begon de Spanjaard goed door bij de start - ondanks contact in de eerste bocht - op te klimmen naar de vijfde plek, om die plekken na een vroege safety car weer kwijt te raken aan Nasr en Daniel Ricciardo. Een probleem met het linker achterwiel tijdens de pitstop werpt Sainz daarna echter terug naar de negende positie, een klassering die hij tot het einde van de race behoudt. Zo scoort hij bij zijn debuut meteen twee punten, al overheerst na afloop toch een 'wat als'-gevoel.

"De pitstop was een vervelend moment. Niet alleen voor mij, maar voor het hele team", vertelde de toch ietwat teleurgestelde Sainz na de race in Melbourne, waarin Verstappen overigens de finish niet haalde door motorproblemen. "We zaten in een heel goede positie. We deden het geweldig, maar vanaf dat punt veranderde de race en was het een kwestie van de auto zonder problemen thuis brengen."

Toch was het niet allemaal kommer en kwel, zo besefte Sainz ook. "Het was een geweldige race en ik heb er enorm van genoten. Zelfs met schade aan de voorvleugel konden we met een Red Bull vechten. Dat was fantastisch", oordeelde hij, om eraan toe te voegen dat hij toch met vertrouwen naar het tweede raceweekend in Sepang zou afreizen. "Er was potentie voor veel meer dan P9, dus we hebben veel om naar uit te kijken in Maleisië."

Dat er meer mogelijk was, bleek wel op het Sepang International Circuit. Na slechts vijftiende te worden in de kwalificatie, knokte Sainz zich op zondag naar de achtste plek. Daarmee eindigde hij achter Verstappen, die op de zevende plek de jongste F1-coureur werd die punten scoorde. In het restant van het seizoen zou Sainz nog vijf keer in de punten eindigen, met P7 in de Amerikaanse GP als beste resultaat. Verstappen scoorde intussen 49 punten en legde daarmee de basis voor zijn promotie naar Red Bull Racing in de aanloop naar de GP van Spanje van 2016.

Sainz bleef achter bij Toro Rosso, dat hij voor de Amerikaanse GP van 2017 verruilde voor Renault. Begin 2019 volgde de overstap naar McLaren, waarmee hij in Brazilië zijn eerste podium in de Formule 1 zou scoren. In 2021 stapte Sainz over naar Ferrari, het team waar hij anno 2024 bezig is aan zijn laatste seizoen. Inmiddels heeft hij drie Grand Prix-zeges verzameld, al moet hij eind 2024 plaatsmaken voor Lewis Hamilton.