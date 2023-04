Ricciardo besloot in 2018 om afscheid te nemen van Red Bull en voor een nieuw avontuur te gaan bij Renault, waar hij als kopman op vele successen hoopte maar die bleven uit. Na twee jaar in het zwart-geel te hebben gereden stapte hij over naar McLaren, waar hij naast Lando Norris reed. Daar had de achtvoudig Grand Prix-winnaar flinke moeite om de jonge Brit in de onderlinge duels te verslaan en was hij tot zijn eigen verbazing en frustratie vaak een stuk langzamer.

Het kostte hem uiteindelijk zijn zitje bij McLaren, dat besloot om Oscar Piastri weg te kapen bij Alpine. Ricciardo keerde op zijn beurt terug bij Red Bull, waar hij als derde rijder aan de slag is gegaan. In die rol houdt hij zich vooral bezig met test- en simulatorwerk, maar staat hij ook in sommige weekenden stand-by om in te vallen.

Vorig jaar maakte hij al meermaals duidelijk dat hij zich richt op een comeback in 2024, al had hij daar wel bepaalde eisen bij. Die zijn in de tussentijd niet veranderd. "Ik ben nog steeds op een punt dat het niet tegen elke prijs is, het gaat er niet alleen om om op de grid terug te keren", zegt Ricciardo tegen Speedcafe. "Een van de redenen waarom ik dit jaar vrij nam, was dat ik gewoon niet weer in een auto wilde springen, om het even welke auto, alleen maar om één van de Formule 1-coureurs te zijn."

"Dat gevoel heb ik nog steeds", vervolgt Ricciardo. "Ik zie mezelf niet vanaf nul beginnen, mijn carrière opnieuw opbouwen en nog tien jaar doorgaan. Ik begrijp dat ik misschien niet alle mogelijkheden tot mijn beschikking heb, maar ik wil winnen. Ik wil terugkeren bij een topteam, een team waar ik mijn vertrouwen en mojo terug heb."

Weinig opties

De goedlachse Australiër geeft toe dat dat 'misschien een van mijn zwakheden' is, maar hij ziet het ook als iets positiefs. "Ik ben beter als ik vooraan rijd en ik heb het gevoel dat ik beter presteer in situaties met meer druk en als het om een zege of podiumplek gaat. Om dan terug te keren in een auto waarbij je op zijn best voor een top-tien kan gaan, dat gaat denk ik niet het beste uit mij halen. Ik zie mijzelf, in ieder geval in mijn hoofd, terug willen keren op de grid, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden, om het zo te zeggen. Het is niet tegen elke prijs", maakt de derde rijder van Red Bull duidelijk.

Veel opties lijkt Ricciardo niet te hebben om voor een topteam te rijden in 2024. Red Bull heeft Max Verstappen en Sergio Perez al voor dat seizoen vastgelegd, Ferrari kan dan ook nog rekenen op Charles Leclerc en Carlos Sainz terwijl alleen Mercedes op papier een mogelijkheid biedt voor de 33-jarige coureur uit Perth. Daar lopen namelijk de contracten van Lewis Hamilton en George Russell dit jaar af, al lijkt het zo goed als zeker dat beide coureurs zullen verlengen. Aston Martin, dat zich dit jaar plots heeft ontpopt tot naaste concurrent van Ferrari en Mercedes, heeft Fernando Alonso een meerjarig contract geboden terwijl Lance Stroll een garantie lijkt, gezien vader Lawrence Stroll teameigenaar is. Zo vallen de topteams waar Ricciardo op hoopt snel weg voor 2024 en zouden enkel teams als Alfa Romeo, Haas of Williams een optie zijn.