Leclerc heer en meester in GP van Australië, Verstappen valt uit

Na in 2020 wegens corona op het laatste moment te zijn afgelast en in 2021 om dezelfde reden niet op de kalender te hebben gestaan was de Formule 1 dit weekend terug in Melbourne voor de Australische Grand Prix. En dat heeft de organisatie van de race geweten: de tribunes waren alle dagen afgeladen.

Charles Leclerc ving de derde krachtmeting van 2022 van pole-position aan en slaagde er bij de start in om Red Bull-duo Max Verstappen en Sergio Perez achter zich te houden. Lando Norris kwam niet goed weg vanaf de vierde startplek en werd op weg naar de eerste bocht te grazen genomen door Mercedes-rijders Lewis Hamilton en George Russell. Bij de eerste knik aangekomen moest Perez even inhouden voor Verstappen. Daarmee zag Hamilton zijn kans schoon om aan de binnenkant te duiken van de Mexicaan en zo nog een plek te winnen.

Carlos Sainz Jr. stond na een 'desastreuze' kwalificatie, zoals hij het zelf zaterdag noemde, negende op de grid en besloot de race op de harde band te beginnen, terwijl alle coureurs voor hem op mediums stonden. Met een lange eerste stint hoopte hij wat plekken te kunnen winnen, maar de gok pakte verkeerd uit. De Spanjaard had een belabberde start en viel in de eerste meters van de race terug naar de veertiende positie. In de tweede ronde hoopte de Ferrari-coureur bij bocht 9 een positie goed te kunnen maken op Mick Schumacher, maar hij schoot daarna te ver door en kwam op het gras, waarna hij bij terugkomst op het asfalt in een spin belandde en in de grindbak bij de tiende bocht terechtkwam. Het incident zorgde voor een vroege safety car.

Na drie ronden werd het veld weer losgelaten. De race was al weer enkele ronden onderweg toen Perez de uitstekende rechtelijnsnelheid van Red Bull demonstreerde door Hamilton bij de derde bocht in te halen voor de derde plek. Verstappen leek Leclerc aanvankelijk aardig te kunnen volgen maar kreeg na twaalf ronden problemen met zijn banden, waardoor de Monegask ineens een behoorlijk gat kon slaan. Het verschil bedroeg acht seconden, toen Verstappen na achttien ronden naar binnen kwam om zijn medium banden voor harde exemplaren in te wisselen. Perez, die intussen ook flink worstelde op zijn setje mediums en daardoor onder vuur van Hamilton kwam te liggen, ging een ronde later naar de pits. Vier ronden na de pitstop van Verstappen zocht Leclerc zijn team op. De Ferrari-coureur behield de leiding. Ook Hamilton bracht op dat moment een bezoekje aan de pits. De zevenvoudig kampioen kwam als vijfde terug op het circuit, maar moest even later een plek inleveren bij Perez.

Eerste serie pitstops was in volle gang, toen het mis ging bij Sebastian Vettel, die in Australië zijn eerste race reed na Bahrein en Saudi-Arabië te hebben gemist door een positieve coronatest. De Duitser crashte bij het uitkomen van de vierde bocht in de muur en sloot een miserabel weekend zo in stijl af. De safety car verscheen voor de tweede keer op de baan, wat voor Russell het sein was om met minimaal tijdverlies een vers setje banden te halen. Verstappen lag hierna weer tweede, terwijl Russell na zijn pitstop op de derde plek rondreed, waarmee hij een positie had gewonnen ten opzichte van Hamilton.

Bij de herstart kwam Leclerc wat wijd uit de bocht, waardoor Verstappen onder de achtervleugel van de Ferrari-coureur kon kruipen. De leider in het kampioenschap wist de titelverdediger echter nog net voor te blijven. Perez haalde achtereenvolgens Alonso en Russell in, waarmee de coureur uit Guadalajara achter Leclerc en Verstappen weer derde lag. Ook Hamilton ging de nog niet gestopte Spanjaard voorbij en sloot achter Russell aan op plek vijf.

In ronde 39 sloeg het noodlot toe bij Verstappen. De Limburger werd getroffen door een technisch probleem en zette de RB18 aan de kant van de baan, waarmee zijn tweede DNF in drie races tijd een feit was. “Ik ruik een vreemde vloeistof, alles is naar de klote”, meldde hij over de boordradio, alvorens de wagen te verlaten. De wedstrijdleiding stelde een virtuele safety car in om de auto van Verstappen te kunnen bergen.

Na een ronde werd de neutralisatie opgeheven. Leclerc reed op dat moment elf seconden voor Perez en zou zijn voorsprong in de ronden die volgden alleen nog maar verder vergroten. De Ferrari-coureur boekte dus een comfortabele overwinning in Melbourne. Perez zou twintig seconden na Leclerc als tweede finishen, terwijl Russell er met de laatste podiumplek vandoor ging. Een ontevreden Hamilton eindigde als vierde, terwijl McLaren na een slechte seizoensstart de weg omhoog lijkt te hebben gevonden met de vijfde plek van Lando Norris en zesde plaats van Daniel Ricciardo.

Esteban Ocon hield de eer hoog namens Alpine door zevende te worden, terwijl Fernando Alonso na een sterk weekend zeventiende en laatste werd. Valtteri Bottas en Pierre Gasly werden achtste en negende, na lange tijd klem te hebben gezeten achter Lance Stroll. Alexander Albon maakte pas vlak voor het einde van de race zijn eerste en enige pitstop en sleepte zo de tiende plaats in de wacht voor Williams, waarmee hij zijn eerste punt voor het team uit Grove heeft gescoord.

Over twee weken is de Formule 1 op het circuit van Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna.