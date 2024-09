Analyse: Winnaars en verliezers van de F1 GP van Italië

Winnaars

Een gok kan twee kanten op: of je wint, of je verliest. Ferrari nam de gok om voor een eenstopper te gaan, en dat betaalde zich dubbel en dwars uit. De Tifosi werden de laatste rondes van de race helemaal gek toen Charles Leclerc op weg was naar zijn fenomenale tweede zege op het circuit van Monza. De sleutel tot die zege lag bij het managen van de banden, en laat dat nu precies iets zijn wat Ferrari bijzonder goed onder de knie had. Na afloop van de race vertelde Leclerc dat veel teams last hadden van graining, maar dat bij zijn auto de banden op een gegeven moment weer tot leven kwamen. McLaren, Mercedes en Red Bull Racing kozen op het moment dat graining intrad ervoor een nieuw setje rubber te halen, maar Ferrari zette stug door op de hards. Leclerc beheerste de SF-24 meesterlijk en hield genoeg marge ten opzichte van de aangesnelde Piastri. Het feestje had nog mooier kunnen zijn, want lange tijd lagen er twee Ferraris op podiumkoers. Carlos Sainz had de tweede plek in handen, maar moest in de slotfase zijn podiumplaats prijsgeven, maar de Italiaanse fan was helemaal door het dolle heen. Na afloop van de race stroomde het asfalt vol met in het rood gestoken Tifosi, en het 'Fratelli d'Italia' klonk uit duizenden kelen. Een schitterend einde voor Ferrari op Monza, dat hoopt dat met de nieuwe vloer de stap naar de top gezet is. Of dat inderdaad het geval is, zien we in Baku.

In de schaduw van de toppers reed Williams met Alexander Albon en de debutant Franco Colapinto een sterke race. In Zandvoort had het team nog een dramatisch weekend met de crash van Logan Sargeant en de diskwalificatie in de kwalificatie voor Albon, een week later is de glimlach terug. Albon reed de FW46 knap naar een plekje in Q3, waarna hij ook in de race in de top-tien finishte en zo belangrijke WK-punten binnensleepte. Colapinto kende een goede vuurdoop. De Argentijn werd opgetrommeld als vervanger van de ontslagen Sargeant en liet zich het hele weekend niet van de wijs brengen. In de kwalificatie had er meer ingezeten, want hij maakte bij het uitgaan van de Lesmos een duur foutje. Had hij dat niet gedaan, dan was een plek in Q2 bij zijn eerste kwalificatie in de Formule 1 al mogelijk. Op zondag hield hij het hoofd koel tijdens de snikhete GP op Monza en kwam met een twaalfde positie nog aardig dicht in de buurt van een puntje. De 21-jarige rijder gaf toe dat het hem hielp dat hij zijn debuut op Monza maakte, want dat circuit kende hij al. Het valt dus nog te bezien hoe het in Baku gaat, maar een goed begin is het halve werk.

Franco Colapinto reed een onopvallend, maar sterk debuut Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Hoewel het resultaat uiteindelijk hem enorm tegenviel, was Oscar Piastri op geen foutje te betrappen. In de eerste ronde passeerde hij agressief, maar prachtig teamgenoot Lando Norris in de Variante Della Roggia. Het kon op weinig goedkeuring rekenen bij Norris, maar de actie was van grote schoonheid. Daarna kon Piastri het gat naar Leclerc goed managen en leek hem niets in de weg te staan voor een tweede F1-zege. Het is dan voor de Australiër bijzonder jammer dat McLaren en Piastri voor de tweestopper kozen. Piastri was na de race dan ook wel blij met het tempo dat hij had, maar liet duidelijk weten dat het mislopen van de zege hem pijn deed. Na afloop van de race werd er veel naar de 23-jarige coureur gewezen als schuldige van het tegenvallende resultaat van Norris, die daardoor niet heel veel inliep op Max Verstappen in de WK-strijd, maar daarmee doe je Piastri echt tekort. De enkelvoudig GP-winnaar had aan het begin van het jaar alle moeite om het tempo van Norris te evenaren of zijn teammaat te snel af te zijn, maar in Monza liet hij zien daar wel degelijk toe in staat te zijn. Het is nu de vraag of hij zijn racekunsten de rest van het seizoen mag vertonen, want er wordt serieus gefluisterd dat er teamorders komen bij McLaren en dat Piastri indien nodig ruimte moet maken voor Norris. We gaan zien in Baku hoe dat zich verder ontwikkeld.

Verliezers

Het incasseringsvermogen van Max Verstappen en - in mindere mate - Sergio Pérez wordt race na race op de proef gesteld, want Red Bull Racing heeft al maanden niet meer de snelste auto. Ook in Monza werd het team uit Milton Keynes nog maar eens stevig met de neus op de feiten gedrukt. P6 en P8 is een diepe teleurstelling voor de renstal, die langzamerhand beide titels door de vingers ziet glippen. In het tempo waarmee het nu gaat kan het in Baku al de leiding in het constructeurskampioenschap verliezen en ook Lando Norris droomt hardop van het winnen van zijn eerste coureurstitel. Verstappen staat nog wel 62 punten voor, maar met Baku en Singapore in het vooruitzicht kan dat snel anders zijn. De komende GP's zijn traditioneel niet de beste circuits van Red Bull, en dan zit het ook nog in een enorme dip. Verstappen, adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner luidden allemaal de noodklok, er moet wat gebeuren. Waar het team de afgelopen jaren de dominante factor was, is dat die positie helemaal kwijt. Om 2024 af te sluiten zonder een titel, dat zou echt een enorme dreun zijn voor alles en iedereen binnen het Oostenrijkse team. Pérez liet na de race weten dat ze bij het team weten waar het aan schort, maar dat er nog geen oplossing is. Red Bull heeft nu twee weken waarin het alles op alles moet zetten om die oplossing te vinden, anders is de kans groot dat het in Baku de volgende tik op de kin krijgt.

Om als team dat als tweede en derde eindigt in het rijtje met verliezers te komen is misschien wat hard, maar McLaren verdient het wel. Lando Norris en Oscar Piastri kwalificeerden zich op de eerste rij en reden tot aan de Variante Della Roggia op P1 en P2. Norris liet zich aardig de kaas van zijn brood eten door zijn teamgenoot, waarna hij na de chicane op de derde plaats lag. Vooralsnog geen vuiltje aan de lucht, want de zege leek op weg naar de formatie uit Woking. Dat gebeurde niet, want Ferrari had de betere strategie en troefde McLaren op dat gebied af. Het is niet de eerste keer dat McLaren dat liet gebeuren, want ook op Silverstone liet de strategie te wensen over. Sinds Miami staat het Britse team nog altijd maar op drie zeges, en dat hadden er veel meer moeten zijn. De komende races moet het team onder leiding van Andrea Stella en Zak Brown laten zien dat ze de favorietenrol waar kunnen maken, want anders is de weg naar de coureurstitel nog wel heel erg lang. Baku is de eerste stop, en daar zijn ze opnieuw de topfavoriet.

Zeker geen blije gezichten bij McLaren na afloop van de GP van Italië Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Wisten jullie dat Sauber meedoet dit F1-seizoen? Valtteri Bottas en Zhou Guanyu vliegen er continu in Q1 uit en punten zijn niet eens in de buurt voor de rijders. Het team uit Zwitserland heeft als enige nog geen punt gescoord en lijkt af te stevenen op de laatste plek in het constructeurskampioenschap. Zhou gaf na afloop van de race toe dat punten alleen maar iets in zijn wildste dromen zijn, terwijl Bottas na de race in Zandvoort al serieus de noodklok luidde. Het valt te bezien of Sauber dit seizoen nog wat kan, want de geluiden vanuit het team zijn dat de updates ook niet brengen wat ervan verwacht werd. Waar het team stappen vooruit hoopt te zetten, holt het alleen maar achteruit. De nieuwe eigenaar Audi is ook verre van tevreden en noemt de huidige vorm onacceptabel. De toekomst van teamvertegenwoordiger - want teambaas is hij niet - Alessandro Alunni Bravi hangt aan een zijden draadje. En dan krijgt het volgend jaar de prima, maar weinig inspirerende line-up Nico Hülkenberg en waarschijnlijk Valtteri Bottas. Audi moet heel, heel veel werk verzetten voordat het team op orde en competitief is.