Analyse: Winnaars en verliezers van de F1 GP van Singapore

Winnaars

De kolom met de winnaars van de Grand Prix van Singapore trappen we natuurlijk af met Lando Norris, die in de Aziatische stadstaat zijn derde Grand Prix-zege boekte. Dat deed hij op zeer overtuigende wijze door in de tweede en derde vrije training de snelste tijd te rijden, iets wat hij vervolgens in Q1 en Q3 herhaalde. Vanaf pole-position slaagde de McLaren-coureur er eindelijk eens in om de leiding te behouden bij de start en dat bleek een voorbode voor wat de rest van de race stond te gebeuren. Aanvankelijk controleerde Norris het verschil met achtervolger Max Verstappen, om het gaspedaal pas echt in te drukken nadat zijn engineer hem aanspoorde om de voorsprong uit te breiden. Foutloos was de 24-jarige Brit overigens niet, want hij mocht van geluk spreken dat hij geen serieuze schade opliep bij twee aanrakingen met de muur. Hoewel hij de race in Singapore uiteindelijk met 20 seconden voorsprong won en zo opnieuw zeven punten inliep op Verstappen in de titelstrijd, zijn dat foutjes die met zo'n grote marge eigenlijk niet gemaakt mogen worden.

De tweede winnaar in Singapore nam naast Norris plaats op het podium: Max Verstappen maakte weliswaar geen moment echt aanspraak op de overwinning in Zuidoost-Azië, maar met zijn tweede plek wist hij de schade in de titelstrijd wel maximaal te beperken. De basis voor dat resultaat legde de coureur van Red Bull Racing met een ijzersterke ronde in Q3, die hem de tweede startpositie opleverde. Verstappen zou vervolgens - behalve tijdens de reeks pitstops - de gehele race doorbrengen op die positie. Dat mag gerust een wonder heten na de dramatische vrijdag die de regerend wereldkampioen en Red Bull meemaakten op het Marina Bay Street Circuit, dat de afgelopen jaren sowieso al geen circuit was waar de Oostenrijkse formatie goed uit de verf kwam. Door een knappe ommekeer van vrijdag op zaterdag en een sterk optreden van Verstappen zag hij Norris maar zeven punten dichterbij komen, waardoor hij met 52 punten voorsprong aan de laatste zes Grands Prix begint. Als hij in iedere race - inclusief sprintraces - tweede wordt, is zijn vierde wereldtitel een feit.

Een andere coureur die in Singapore duidelijk het maximale uit zijn materiaal haalde, was Fernando Alonso. De Aston Martin AMR24 is op dit moment geen bolide waarmee wonderen verricht kunnen worden, maar Alonso deed op het Marina Bay Street Circuit in ieder geval een goede poging. Terwijl teamgenoot Lance Stroll in de kwalificatie strandde in Q1, drong de ervaren Spanjaard knap door tot Q3. Zijn zevende startpositie zette hij op zondag om in een keurige achtste plaats en vier punten, ondanks grote druk van Nico Hülkenberg en Sergio Pérez in de slotfase van de race. Na afloop verklaarde Alonso dat hij alle verwachtingen had overtroffen, want met de AMR24 had hij net zo goed op de vijftiende positie kunnen eindigen. Dat is ook ongeveer de positie waarop Stroll de race afsloot. De Canadees gaf bijna vijftig seconden toe op de tweevoudig wereldkampioen, die zijn kans dus met beide handen heeft gegrepen en wederom liet zien dat de oude vos het nog niet verleerd is.

Verliezers

De reeks verliezers van de Grand Prix van Singapore trappen we af met de winnaars van de editie van vorig jaar: Ferrari. De Scuderia begon als een van de favorieten aan het raceweekend en maakte dat in de eerste oefensessie ook waar met de eerste en derde plek voor Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ook in VT2 eindigden ze in de top-drie, maar daarna ging het bergafwaarts. Zo viel de kwalificatie zwaar tegen met een crash voor Sainz in Q3, die daardoor genoegen moest nemen met de tiende startpositie. Teamgenoot Leclerc verging het met P9 niet veel beter, nadat hij zijn enige getimede ronde geschrapt zag worden wegens track limits. In de 62 ronden tellende race liet Ferrari wel tekenen van herstel zien, want Sainz knokte zich na een vroege stop naar de zevende plek, terwijl Leclerc juist heel laat een pitstop maakte en als vijfde te eindigen. Laatstgenoemde reed tijdens de race na Daniel Ricciardo en Lando Norris de snelste ronde van de race, dus qua snelheid leek een podiumplek tot de mogelijkheden te behoren. Op een krap stratencircuit als Singapore is het dan wel van belang om goed te kwalificeren...

De kwalificatie in Singapore was juist iets wat bij Alexander Albon nog heel behoorlijk verliep. De Williams-coureur stelde net geen plekje in Q3 veilig, maar had vanaf de elfde startpositie wel uitzicht op de punten. Dat was echter maar van korte duur: bij de start ging de Thai met Britse roots rechtdoor in de eerste bocht nadat teamgenoot Franco Colapinto er vier wijd van maakte. Dat nam Albon hem niet in dank af, zo bleek uit de boordradio, maar in werkelijkheid sloeg de Argentijn op het juiste moment toe zonder daarbij iets verkeerd te doen. Voor Albon was het gevolg dat hij een paar posities terugviel, voordat hij in de vijftiende ronde naar de pits werd geroepen door het team vanwege een vermeend probleem met de koeling van de FW46. Een nulscore was het gevolg en daar baalde hij van, omdat de bolide goed genoeg was voor een puntenfinish. Wat echter zorgwekkender is voor Albon, is het feit dat hij nu eindelijk een teamgenoot heeft die hem het vuur aan de schenen kan leggen. Colapinto gaf in de kwalificatie slechts zeven duizendsten toe en dat zal voor de Thai dan ook stof tot nadenken zijn.

Het laatste plekje bij de verliezers gaat naar de coureur die er over vier weken in Austin hoogstwaarschijnlijk niet meer bij is. Daniel Ricciardo kende in Singapore een lastig weekend met uitschakeling in Q1 en een teleurstellende zestiende startpositie. De Australiër werd vervolgens op pad gestuurd met softs voor zijn eerste stint in de race, hopend dat hij in de openingsfase nog wat terrein goed zou maken. Dat lukte niet. In tegendeel zelfs: na zijn vroege eerste pitstop viel Ricciardo terug naar de laatste plek, om twee pitstops later uiteindelijk als achttiende en laatste over de finish te rijden. De terugkeer van Ricciardo bij RB F1 Team heeft daarmee niet opgeleverd wat de coureur uit Perth, het team én Red Bull ervan hadden verwacht. Het enige lichtpuntje uit zijn mogelijk laatste Formule 1-race was het rijden van de snelste raceronde, die hij afpakte van Lando Norris. Op die manier hielp hij Max Verstappen, die zijn concurrent van McLaren niet acht, maar zeven punten zag inlopen. Voor Ricciardo is het te hopen dat dit ene puntje genoeg blijkt voor Verstappen om wereldkampioen te worden, zodat de snelste ronde in Singapore toch wat extra glans krijgt.

