F1 Oostenrijk live: Volg de sprintrace

Het is tijd voor de derde sprintrace van het Formule 1-seizoen 2024. Net als in de voorgaande twee jaar is de Red Bull Ring één van de locaties voor een korte race op zaterdag. Max Verstappen zette in zowel 2022 als 2023 de Oostenrijkse sprint vanaf pole-position naar zijn hand en eiste ook voor de komende editie de voorste startpositie voor zich op.

Verstappen was in de sprintkwalificatie 93 duizendste van een seconde sneller dan Lando Norris. Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht dat de concurrentie - net als afgelopen races - vooral van McLaren komt: achter Verstappen en Norris neemt Oscar Piastri in de andere McLaren plaats op P3. “McLaren is op elk circuit, onder elke temperatuur en op elk type band meteen snel. Dat wordt gedurende het hele seizoen dus een zware dobber”, zei Marko vrijdag tegen het Duitse Sky.

George Russell vertrekt de sprint vanaf P4, waarmee hij nogmaals liet zien dat Mercedes in de voorbije weken een stap in de juiste richting heeft gezet. Carlos Sainz is op P5 de eerste Ferrari, gevolgd door Lewis Hamilton en Sergio Pérez. Laatstgenoemde gaf ruim 1,3 seconde toe op polesitter en teamgenoot Verstappen, al was dat mede het gevolg van verkeer.

Esteban Ocon en Pierre Gasly kwalificeerden zich als achtste en negende, waarmee Alpine er evenals vorige week in Barcelona goed bij zit. Charles Leclerc completeerde de top-tien. De Monegask viel aan het einde van SQ3 stil in de pitstraat en kreeg zijn Ferrari te laat weer aan de praat om nog een getimede ronde te kunnen rijden. Hem wacht dus een inhaalrace.

Krijgen we ook vandaag een mooie strijd tussen Verstappen en Norris om de winst te zien? Het belooft een interessante sprintrace te worden. Deze gaat om 12.00 uur van start en via ons liveblog houden we je op de hoogte van alle actie op de baan en de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock.