Jos Verstappen zou dit weekend met een Red Bull RB8 in actie komen tijdens de Legends Parade, een demonstratieshow met oude Formule 1-wagens rond de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. “Maar de voorbije dagen heb ik van meerdere kanten gehoord dat Christian Horner er alles aan gedaan heeft om mij niet te laten rijden”, zei de voormalig F1-coureur tegen De Telegraaf. Verstappen meldde zich daarop af.

Red Bull-teambaas Horner ontkende vervolgens dat hij heeft geprobeerd de deelname van Verstappen tegen te houden. “Er is geen veto of iets dergelijks van mij geweest”, antwoordde de Brit tijdens de persconferentie voor teambazen op een vraag van Motorsport.com. Horner vertelde erbij dat Red Bull Racing niet betrokken is bij de organisatie van de Legends Parade. “Die wordt georganiseerd door het circuit”, aldus Horner. Hij wilde verder niet veel kwijt over de band met Verstappen senior. “Ik denk dat het niet veel zin heeft om over Jos te blijven praten. Onze focus ligt op Max. Hij is onze coureur, hij is degene met wie we een contract hebben en degene met wie we deze Grand Prix proberen te winnen.”

Helmut Marko, die een goede relatie met de Verstappens onderhoudt en eerder dit jaar ook nadrukkelijk werd gesteund door de familie toen zijn eigen positie binnen Red Bull ter discussie stond, wil liever niets kwijt over de situatie rond de Legends Parade. “Max doet mee aan de hoofdrace, daar draait het om”, reageert Red Bull-adviseur Marko desgevraagd bij Sky Sport Deutschland. “We hebben besloten om ons op het sportieve aspect te richten. Op dat gebied hebben we genoeg problemen op te lossen. Dit is verder een privézaak tussen Jos en Christian. Dit zou niet eens mogen spelen over zoiets banaals als een demonstratierun.”

Op de vraag of er geen vrede binnen Red Bull is, antwoordt Marko ontwijkend: “We moeten en zullen ons volledig concentreren op het racen. In McLaren hebben we een heel sterke tegenstander.” Marko voegt eraan toe dat Red Bull in het kampioenschap nog een ‘geruststellende voorsprong’ heeft, maar dat dit vooral komt doordat de concurrentie elkaar punten afsnoept. De laatste weken is McLaren de grootste concurrent van Red Bull geworden, weet ook Marko. “Er is er nog maar één over en die taak is al zwaar genoeg”, doelt hij op de progressie van McLaren.

Marko kijkt ook in Oostenrijk naar McLaren. “Alleen McLaren. Weer Lando, dat is vrij duidelijk”, antwoordt hij op de vraag of McLaren dit weekend de enige concurrent van Red Bull is. Niet voor niets starten Lando Norris en Oscar Piastri op respectievelijk P2 en P3 in de sprintrace, wel achter polesitter Max Verstappen. Marko: “McLaren is op elk circuit, onder elke temperatuur en op elk type band meteen snel. Dat wordt gedurende het hele seizoen dus een zware dobber. Volgens mij liggen de temperaturen zaterdag ook weer hoger, plus dat we nog niet precies weten hoe de banden zich zullen houden. Maar als Max na de start nog vooraan ligt, scheelt dat al de helft.”

Video: Samenvatting van de sprintkwalificatie in Oostenrijk