Max Verstappen pareert aanval Norris en wint F1-sprint in Oostenrijk

Na Shanghai en Miami mochten de coureurs in het fraaie Spielberg bei Knittelfeld voor de derde keer dit seizoen oplijnen voor een sprintrace. Max Verstappen mocht dat vanaf de best mogelijke startplek doen, nadat hij vrijdagmiddag de sprintpole had veroverd met een miniem verschil ten opzichte van de McLarens. Het gaf de wereldkampioen de beste uitgangspositie, al zou de zaterdagse race ons pas echt wijzer maken over de long runs en de bandenslijtage voor het hoofdgerecht op zondag. Voor de korte krachtmeting waren er overigens maar negentien auto's op de grid te vinden, aangezien Williams de afstelling van Alexander Albon na een teleurstellende kwalificatie onder handen had genomen en dat een start vanuit de pitstraat opleverde.

Voor de start van de sprintrace bleken er echter twee pogingen nodig. Met negentien auto's op de grid en geen zichtbare problemen, knipperden de lichten toch voor een extra formatieronde. De FIA liet niet veel later weten dat de initiële start was afgebroken doordat fotografen bij bocht 1 niet veilig achter de baanafzetting stonden en daarmee een potentieel gevaar vormden. Poging twee was wel succesvol, hetgeen ook gold voor Verstappen. De Nederlander kwam goed van zijn plek en wist de leiding te behouden, terwijl Oscar Piastri juist aan de buitenkant bij zijn teamgenoot Lando Norris keek. Waar de Brit stand hield, gold dat niet voor zijn landgenoot George Russell in gevecht met Carlos Sainz. De Ferrari-man ging keurig buitenom bij bocht 4 nam derhalve de vierde stek over van de Mercedes-coureur.

Norris zet de aanval in, maar Verstappen pareert slim

Nadien zou het vooral een gevecht op race pace worden op de medium compound van Pirelli. Het heeft andermaal het beeld van de voorbije weekenden bevestigd: McLaren beschikt momenteel over een bijzonder snelle auto. Het stelde Norris in staat om de RB20 ronde na ronde van dichtbij te kijken in de openingsfase en in ronde 5 zelfs toe te slaan. De huidige runner-up uit de WK-stand kwam van bijzonder ver bij bocht 3, maar wist Verstappen aan de binnenkant alsnog te grazen te nemen. De drievoudig wereldkampioen bleek echter niet voor één gat te vangen en pareerde meteen. Bij de eerstvolgende bocht zette de Limburger zijn Red Bull weer naast Norris, die hij terloops ook even naar buiten dwong.

Het gaf Piastri een uitgelezen kans om als lachende derde te profiteren. De talentvolle Australiër stak Norris buitenom voorbij en had vervolgens de eer om Verstappen te bedreigen als eerste McLaren-coureur op de baan. "Ik heb veel te veel clipping", meldde Verstappen intussen over de boordradio. Hij duidde daarmee op het opladen van de batterij, waardoor hij al voor het einde van een raceronde zonder vermogen uit de elektrische motorcomponenten kwam te zitten.

Verstappen creëert buffer, Piastri blijft Norris voor

Ondanks deze ongemakken wist Verstappen met Piastri achter zich een geruststellende buffer op te bouwen. De regerend wereldkampioen bleek de banden prima in leven te kunnen houden met de RB20 en kon aan de meet rekenen op ruim vier seconden voorsprong. De echte gevechten ontvouwden zich in de slotfase achter hem. Zo zette McLaren geen teamorder in en mochten Piastri en Norris het onderling uitvechten voor P2. Laatstgenoemde leek sneller, maar Piastri gaf geen krimp en wist de druk te weerstaan voor de tweede positie. Achter het McLaren-duo heeft Russell zijn startplek terug weten te pakken: de Mercedes-coureur bleek qua race pace sneller dan Sainz, die overigens nog wel Lewis Hamilton in de tweede Mercedes van het lijf wist te houden. Charles Leclerc en Sergio Pérez wisten na een tamelijk anonieme sprintrace de laatste punten te pakken als respectievelijk zevende en achtste.

De kwalificatie voor de hoofdrace in Oostenrijk begint zaterdagmiddag om 16.00 uur.

Uitslag: Formule 1-sprintrace Grand Prix van Oostenrijk