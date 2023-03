F1 Live GP Bahrein 2023: Volg de kwalificatie

De afsluitende training op het Bahrain International Circuit werd een om van te smullen. De tijden van Fernando Alonso en Max Verstappen lagen slechts 0.005 seconde bij elkaar vandaan, met Alonso als snelste man. Hoewel de omstandigheden in VT3 door de hoge temperaturen niet representatief waren voor die in de kwalificatie, is het toch een bevestiging dat Aston Martin en Red Bull Racing op dit moment de twee snelste teams zijn. Gaat Alonso met zijn eerste pole-position sinds Duitsland 2012 aan de haal, voegt Verstappen een aan zijn C.V. toe of gaat Sergio Perez de verrassing worden?

De W14 van Lewis Hamilton was in staat om de vierde tijd te rijden. De Brit klaagde vrijdag over een moeizame dag, maar heeft het gat naar de snelste man tot twee tienden weten terug te brengen. Hij bleef Charles Leclerc met zijn Ferrari nipt voor. George Russell, Lance Stroll en Carlos Sainz sloten achter de top-vijf aan. De gaten zijn ook daar bijzonder klein, maar Ferrari en Mercedes lijken niet in staat om het Aston Martin en Red Bull Racing echt moeilijk te maken. Dringt een van die heren toch nog de top drie binnen of wordt de vierde startplek voor hen het maximale resultaat?

McLaren en Alpine waren in VT3 de beste F1-teams in de middenmoot, onder leiding van Oscar Piastri op plaats negen. De gaten zijn al jaren niet groot in het middenveld, waardoor er haast altijd een verrassende naam Q3 bereikt. Hoe gaat de pikorde daar zijn en weet Nyck de Vries in zijn eerste kwalificatie voor AlphaTauri door het eerste deel te geraken of nemen we vrij snel afscheid van de Nederlander, die hekkensluiter was in de laatste training?

Om 16.00 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein en krijg antwoord op alle vragen. Mis niets met ons liveverslag en de laatste video's!