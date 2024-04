F1 Japan live: Volg de kwalificatie

Max Verstappen liet er in de twee vrije trainingen die wel verreden geen misverstand over bestaan dat hij dolgraag voor de derde keer op rij de Grand Prix van Japan op zijn naam wil schrijven. De regerend wereldkampioen was vrijdag in de eerste sessie meteen het snelst en ook in de afsluitende derde training zaterdagochtend eindigde hij bovenaan de tijdenlijst. De tweede vrije training werd een prooi voor Oscar Piastri, maar dat kwam vooral doordat er vanwege de regen nauwelijks werd gereden.

Hoewel het er voor Verstappen dus goed uitziet, hield de Nederlander vrijdag nog wel een slag om de arm. Vooral de Ferrari's – die we in VT3 nauwelijks voorin te zien waren – vormen een onbekende factor. Wel zag hij dat het veld sinds vorig seizoen veel dichter bij elkaar is gekomen.

Lees de reactie van Verstappen na de tweede vrije training: Formule 1 Verstappen op zijn hoede na vrijdag F1 Japan: "Veld dichter bij elkaar"

Red Bull lijkt in Japan dus op jacht naar revanche voor de 'verloren' race in Australië. Daar achter lijken de usual suspects Ferrari, Mercedes en McLaren te staan met ook een prima optreden tot dusverre van Fernando Alonso in de Aston Martin AMR24. In het achterveld moeten ze zich vooral druk maken bij Williams, Sauber en Alpine.

Logan Sargeant reed in VT1 zijn Williams FW46 plat en Alexander Albon klaagde in VT3 steen en been over zijn auto. Bij Alpine begon Esteban Ocon nog redelijk aan het weekend, maar na VT3 staan hij en teamcollega Pierre Gasly met de handen in het haar op de plaatsen veertien en zeventien.

Al met al lijkt zich zondag een boeiende strijd te ontbranden op het altijd spektakel opleverende Suzuka, één van de parels op de F1-kalender. Aan het publiek zal het niet liggen. Dat is ook dit jaar weer massaal en met de gekste uitdossingen op de race afgekomen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië begint om 08.00 uur Nederlandse tijd, wanneer de klok ter plaatse op 15.00 uur staat. Het lijkt er op dat het zaterdagmiddag droog blijft in Suzuka. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle actie en de laatste ontwikkelingen.