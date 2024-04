Max Verstappen breidt polereeks uit in F1-kwalificatie Japan

Na twee van de drie vrije trainingen bovenaan te zijn geëindigd, begon Max Verstappen als grote favoriet aan de kwalificatie voor de Japanse Grand Prix, al zat teamgenoot Sergio Pérez het hele weekend niet heel ver van de Nederlander af. Mercedes toonde zich tijdens de derde oefensessie eerder op de dag het tweede team achter Red Bull Racing, met de derde tijd van George Russell en vierde tijd van Lewis Hamilton. Het goed aan het F1-seizoen begonnen Ferrari oogde ondertussen minder sterk over één ronde, al leek de Scuderia in de trainingen wel over een prima race pace te beschikken.

Mokerslag

Aan het begin van de kwalificatie was het Verstappen die gelijk een mokerslag uitdeelde door een 1.28.866 op de klokken te brengen. Met die tijd was de drievoudig wereldkampioen bijna vier tienden sneller dan de rest. Fernando Alonso reed verrassend de tweede tijd in het eerste kwalificatiedeel. De Spanjaard ging een fractie sneller de baan van Suzuka rond dan Pérez. Aan de andere kant van de Aston Martin-garage kwam Lance Stroll een stuk minder goed voor de dag. Hij eindigde met de zestiende tijd aan de verkeerde kant van de cut-off, terwijl Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Logan Sargeant en Zhou Guanyu eveneens niet snel genoeg waren om door te gaan naar Q2.

Pérez begon het tweede deel van de kwalificatie met een 1.28.752, waar Verstappen maar twaalf duizendsten onder ging. Hamilton stuurde zijn Mercedes aan het einde van de sessie naar de derde tijd door met een 1.28.887 anderhalve tiende langzamer te gaan dan de Limburger. Yuki Tsunoda zorgde ondertussen voor blijdschap bij de Japanse fans door bij het zwaaien van de vlag de tiende tijd te rijden en dus verder te gaan naar Q3. De coureur uit Sagamihara deelde hiermee en passant een gevoelige tik uit aan Daniel Ricciardo. De coureur uit Perth zakte door de late verbetering van zijn teamgenoot buiten de top-tien en staat in het onderlinge kwalificatieduel nu 4-0 achter. Behalve voor de Australiër was de kwalificatie ook voor Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas en Alexander Albon en Esteban Ocon na Q2 voorbij.

Verstappen versus Pérez

In Q3 waren alle ogen gericht op Verstappen. Hamilton ging als eerste naar buiten en zette een 1.28.766 neer, waar Russell twee tienden van verwijderd bleef. Daarna kwam Verstappen. Hij liet de stopwatch – tot ontzetting van Hamilton – op 1.28.240 stoppen. Pérez was in het eerste deel van het circuit even snel als zijn Red Bull-collega, maar kwam op de meet drie tienden tekort: 1.28.605. Lando Norris baarde vervolgens opzien door zijn McLaren tussen de beide Red Bulls op P2 te zetten, met dank aan een 1.28.489.

Leclerc verscheen halverwege Q3 op de baan voor zijn eerste en enige run. De Monegask stelde teleur door niet verder te komen dan de zevende tijd. “Dit is het beste wat ik kan doen, eerlijk waar. Ik begrijp er niets van”, stamelde de Ferrari-coureur gedesillusioneerd over de boordradio. De andere negen coureurs rolden intussen de pits uit voor nog een laatste snelle ronde.

Pérez ging snelste van iedereen in de tweede sector en kwam tot een 1.28.263, die hem nét niet voorbij zijn teamgenoot bracht maar hem wel de tweede plek op de grid opleverde. Verstappen scherpte de snelste tijd vervolgens aan naar 1.28.197, waarmee hij uiteindelijk 0.066 seconde sneller was dan Pérez. De tweede startij voor de Japanse Grand Prix is voor Norris en Carlos Sainz, en Alonso en Oscar Piastri besloten de kwalificatie als vijfde en zesde. Hamilton moet het doen met de zevende startplek; Leclerc, Russell en Tsunoda vormen de rest van de top-tien op de startopstelling.

De Formule 1-race op het circuit van Suzuka begint zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Tsunoda opnieuw sneller dan Ricciardo

Uitslag kwalificatie F1 GP van Japan: