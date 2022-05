F1 GP Spanje 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

Vooralsnog staat er in Spanje geen maat op Charles Leclerc. De Monegask stuurde zijn Ferrari in alle drie de trainingen naar de snelste tijd, maar in de derde oefensessie was het Max Verstappen die hem met een verschil van 0.072 seconde naderde op de tweede stek. Daarachter waren het de coureurs van Mercedes, die in Barcelona een beste stap gemaakt hebben. Ook in VT3 stuiterde de W13 een stuk minder dan eerder en de aansluiting lijkt te zijn gevonden. George Russell en Lewis Hamilton bleven Carlos Sainz en Sergio Perez zelfs voor. Wie pakt pole en wie completeert de eerste startrij?

Het middenveld werd in de derde training aangevoerd door Lando Norris in de McLaren, met achter hem Haas-coureur Kevin Magnussen en Alfa Romeo-rijder Valtteri Bottas. Esteban Ocon klokte de tiende tijd. De gaten zijn ook daar zeer klein, waardoor het niet duidelijk is wie het middenveld gaat aanvoeren in de kwalificatie. Problemen waren er voor Mick Schumacher en Pierre Gasly. Bij eerstgenoemde vloog een achterrem in de fik. Uit voorzorg is de versnellingsbak vervangen. Haas meldde eerder dat hij 'gewoon' deelneemt aan de kwalificatie.

Op het Circuit de Barcelona-Catalunya is kwalificeren enorm belangrijk. Inhalen op de Spaanse baan blijkt elk jaar weer lastig. Wie gaat er met de pole-position aan de haal en wie staat er zondag een lastige opgave te wachten? Al die antwoorden krijg je vanaf 16.00 uur. Dan start de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de kwalificatie.