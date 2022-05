Red Bull onderzoekt mogelijk lek van intellectueel eigendom

Aston Martin heeft de Grand Prix van Spanje aangegrepen om een behoorlijk pakket met upgrades te introduceren. De meest in het oog springende verandering aan de AMR22 zijn de nieuwe sidepods, die qua uiterlijk veel weg hebben van de versie die Red Bull Racing gebruikt. De FIA heeft onderzoek gedaan naar de legaliteit van de nieuwe onderdelen en de manier waarop die ontworpen zijn, maar daarbij zijn geen vergrijpen aan het licht gekomen. Red Bull reageerde daar vervolgens op door te zeggen dat zij het antwoord van de FIA “met interesse” bekeken heeft, maar dat een mogelijke overdracht van intellectueel eigendom tussen de teams een serieuze reden tot zorg zou zijn.

Red Bull-teambaas Christian Horner vond het verre van toevallig dat Aston Martin met een soortgelijk ontwerp op de proppen is gekomen, nadat recent enkele Red Bull-werknemers zijn overgestapt naar het team uit Silverstone. Wie wel verrast werd, was technisch directeur Pierre Wache. Hij stelt echter ook dat de focus nu ligt op de controle of er geen lek van intellectueel eigendom was. “Het belangrijkste aspect voor ons is om er zeker van te zijn dat het binnen de regels valt. De FIA heeft gecheckt en het lijkt erop dat het zo is. Aan onze kant gaan we nu controleren of er geen lek van intellectueel eigendom is geweest”, vertelt Wache. “Daar willen we zeker van zijn, dus dat is wat we momenteel onderzoeken. Qua engineering geeft het echter voldoening dat een ander team ons heeft gekopieerd. Dat betekent dat ons concept niet verkeerd is.”

Technisch directeur Andrew Green van Aston Martin was teleurgesteld over de uitspraken van Red Bull, maar Wache kijkt daar anders tegenaan. “We willen er gewoon zeker van zijn dat we onszelf beschermen. En met het budgetplafond is intellectueel eigendom het belangrijkste aspect van het budget. We willen er zeker van zijn dat de manier waarop wij ons geld uitgeven veilig is, maar ook dat onze middelen veilig zijn.” Wache sluit op dit moment uit dat Red Bull in actie komt tegen Aston Martin, tenzij er een lek gevonden wordt. “Wat betreft de actie van de FIA denk ik dat hun reactie duidelijk is. Het lijkt erop dat de auto zelf en de manier waarop die tot stand is gekomen, legaal zijn. Wij zullen rond dit aspect geen actie meer ondernemen totdat wij aan onze kant iets vinden.”

De afgelopen maanden hebben enkele ontwerpers van Red Bull Racing de overstap gemaakt naar Aston Martin. Onder hen ook Dan Fallows, die begin april als technisch directeur is begonnen. Wache stelt dat onmogelijk te controleren is wat er zich in de hoofden van deze mensen bevindt en of zij ideeën of methoden hebben meegenomen. Het fysiek meenemen van intellectueel eigendom zou hij als een veel groter probleem zien. “Het is als een voetbalteam, waarbij de engineers in deze tak van sport de voetballers zijn. Dat is denk ik niet waar we op uit zijn, het gaat er meer om of we een lek hebben in het systeem qua elektronische bestanden. We hebben geen controle over wat mensen doen en of ze meenemen wat ze al weten. Je kan niet iets vergeten en dat is ook niet wat we willen.”