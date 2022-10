F1 GP Singapore 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Door de afgelasting van de Grand Prix van Rusland had de Formule 1 na de race op Monza een extra weekend om bij te komen. Inmiddels is de korte onderbreking achter de rug en staat de Grand Prix van Singapore op het programma. Het is voor het eerst sinds 2019 dat de koningsklasse terugkeert naar het Marina Bay Street Circuit. Door de coronapandemie ging de wedstrijd in 2020 en 2021 niet door. De laatste keer dat F1 in Singapore was, won toenmalig Ferrari-coureur Sebastian Vettel en werd er nog met andere auto's gereden. Inmiddels is er een hoop veranderd en beginnen de F1-rijders en -teams blanco aan het Singaporese raceweekend.

De race in de stad in Zuidoost-Azië wordt zondag onder kunstlicht verreden, maar het weekend wordt in daglicht afgetrapt. Om 12.00 uur (Nederlandse tijd) krijgen de F1-coureurs een uur de tijd om zich het circuit weer eigen te maken. Max Verstappen krijgt in Singapore zijn eerste kans op de wereldtitel. De Red Bull Racing-coureur staat op matchpoint, maar is er nog niet zeker van of de RB18 net zo kan domineren als dat het op Monza deed. Ferrari-coureur Charles Leclerc is hongerig en kan uitstekend overweg met dergelijke stratencircuits. Deelt de regerend wereldkampioen in VT1 het eerste tikje al uit? Of moet de Nederlander juist incasseren? Of kan Mercedes imponeren en de show stelen?

De vrijdag wordt ook een belangrijke dag voor Alexander Albon. Vanwege een blindedarmontsteking moest de Thai het treffen in Italië aan zich voorbij laten gaan, maar hij is voldoende hersteld om in de snikhete omstandigheden in Singapore weer in de Williams FW44 te stappen. Mocht Albon zich toch niet goed genoeg voelen om de rest van het weekend voort te zetten, dan staat Nyck de Vries klaar om opnieuw als invaller op te treden. Moet de Fries zich gaan klaarmaken of volgt hij het hele F1-weekend vanuit de pitbox?

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Singapore gaat om 12.00 uur Nederlandse tijd van start. Mis niets van alle actie op de baan met ons liveblog!