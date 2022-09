Verstappen nu nog beter dan vorig jaar? "Toen hadden we de auto niet altijd"

Eind september is het al niet meer de vraag of maar enkel nog wanneer Max Verstappen wereldkampioen wordt. In Singapore kan de Limburger zijn tweede wereldtitel al grijpen, al acht hij die kans niet heel groot en zegt hij dat Japan ook mooier zou zijn - niet in de laatste plaats voor Honda. Het feit dat Verstappen anno 2022 een dominant seizoen meemaakt en zelfs op recordjacht kan, levert hem in Singapore de vraag op of hij persoonlijk op een hoger niveau presteert dan vorig jaar. Het antwoord van de regerend wereldkampioen is helder: "Nee. Maar vorig jaar hadden we in deze fase van het seizoen niet meer de auto om voor echt overtuigende overwinningen te gaan."

Verstappen geeft ermee aan dat Mercedes in de tweede seizoenshelft volgens hem over de betere auto beschikte en dat hij alle zeilen bij moest zetten om Lewis Hamilton en daarmee de wereldtitel in zicht te houden. "We hebben toen nog wel races gewonnen, maar vooral op basis van de strategie en die dingen. Ik denk dat we nu een betere auto hebben, zeker qua race pace. In dat opzicht is de situatie heel anders. Zelf probeer ik natuurlijk ieder seizoen wel beter te worden dan het jaar ervoor, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat wat ik nu doe heel anders is dan wat ik vorig jaar deed."

De WK-leider voegt toe dat 2022 niet in alle opzichten aanvoelt als een oppermachtig seizoen. "Vorig jaar startte ik bijna iedere race als eerste of tweede. Dit jaar heb ik al veel verder naar achteren gestaan op de grid, maar de races uiteindelijk toch gewonnen. Dat geeft ook voldoening, bijvoorbeeld als je naar de race in Hongarije kijkt. Zelfs voor Spa geldt dat. Die race zag er van de buitenkant misschien makkelijk uit, maar het was niet zo eenvoudig om in de openingsronde uit de chaos te blijven."

Winnen onder verschillende technische regels

Als Verstappen het karwei in de komende weken daadwerkelijk afmaakt, heeft hij twee wereldtitels onder verschillende technisch reglementen achter zijn naam staan. De auto's van dit jaar - met het grondeffect - zijn natuurlijk compleet anders dan het materiaal van vorig jaar. Het heeft veel aanpassing van de coureurs gevergd en in dat opzicht heeft Verstappen naar eigen zeggen baat gehad bij de opleiding van Jos. "Dat aanpassen kun je wel oefenen, maar je moet ook begrijpen wat je precies probeert. In dat opzicht is mijn vader daar van jongs af aan wel mee bezig geweest. Hij wilde dat ik begreep wat er precies aan een kart werd veranderd en hoe dat werkte."

Het is volgens de Red Bull-coureur tot op zekere hoogte best te vertalen naar de koningsklasse van de autosport. "Uiteindelijk zijn de mechanismen nog grotendeels hetzelfde. Natuurlijk is alles in de Formule 1 veel geavanceerder, maar het gaat er nog steeds om dat je begrijpt wat er gebeurt en dat je het kunt aanvoelen. Dan weet je hoe je jezelf aan moet passen aan iets. Hetzelfde geldt trouwens voor het aanpassen in de regen of op een opdrogende baan. Dat zijn dingen die mijn vader mij vanaf jonge leeftijd heeft meegegeven."

