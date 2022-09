Lewis Hamilton heeft diverse records verbroken en was vorig Formule 1-seizoen op weg naar wellicht het belangrijkste record: het winnen van een achtste wereldtitel. Na een zeer spectaculair F1-seizoen ging dat feestje uiteindelijk niet door. Het was uiteindelijk Max Verstappen die in de laatste ronde van de laatste race er met de buit vandoor ging. 2021 werd een jaar om niet te vergeten, maar is compleet anders dan het verloop van 2022. Verstappen kan in Singapore wereldkampioen worden, waarmee de titelstrijd met nog vijf Grands Prix te gaan al beslist kan zijn.

In de persconferentie voorafgaand aan het Singaporese raceweekend werd Hamilton gevraagd of de Brit baalt dat hij dit jaar geen kans heeft gekregen om revanche te nemen op Verstappen. "Om eerlijk te zijn denk ik daar niet veel aan. Ik heb meer te doen met de F1-fans. Vorig jaar was voor iedereen, inclusief ons, erg intens. We gingen tot het gaatje", antwoordde de Mercedes-coureur. "Het is echter nooit fijn als de beslissing al eerder in het seizoen valt. Dat heb ik zelf ook meegemaakt, onder andere in Mexico. Voor jezelf als individu is het fantastisch, maar voor de sport is het minder fijn. Ik kijk dus nog steeds dankbaar terug op 2008. Toen werd het in de laatste race in de laatste paar seconden beslist. Vorig jaar was min of meer gelijk. Laten we hopen dat dit in de toekomst weer terugkomt."

Hoewel dit jaar al vrij snel duidelijk werd dat de zevenvoudig wereldkampioen niet kon meedoen voor de wereldtitel, geniet Hamilton nog volop van het seizoen. "Er staan nog steeds zes races op het menu", vervolgde de Engelsman. "Ik ben blij en trots op de groei die ons team heeft doorgemaakt. Ik doel hiermee op hoe we met elkaar omgaan en hoe hard iedereen werkt. Dat is voor mij inspirerend. Na een Grand Prix op zondag, zit men maandag alweer op kantoor om te werken aan nieuwe ideeën. Dat is indrukwekkend, al is dit seizoen wel meedogenloos. Iedereen kijkt waarschijnlijk uit naar de langere onderbreking."

Lewis Hamilton viert zijn tweede wereldtitel in Abu Dhabi. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

De impact van zijn tweede wereldtitel

Hamilton begon zijn Formule 1-loopbaan in 2007 bij McLaren en had dat seizoen meteen kans om F1-kampioen te worden. Door een fout in China lukte dit niet, maar een jaar later was het dus wel raak na een zinderend slot op Interlagos. Vervolgens moest de Engelsman lange tijd wachten op zijn tweede titel. Na 2012 besloot hij McLaren te verlaten en zijn carrière bij Mercedes te vervolgen. Een stap die hem veel kritiek opleverde, aangezien Mercedes nog niet heel indrukwekkende prestaties had laten zien. Het Duitse merk gooide echter alle ballen op de nieuwe motorreglementen van 2014 en dat jaar was het meteen raak. Hamilton won zijn tweede titel en daar bleef het zoals bekend niet bij.

"Het had een grote impact op mijn leven. Ik stond natuurlijk al een tijdje droog wat dat betreft en nam daarnaast ook nog het risico door over te stappen naar een ander team. Ik ging dus in tegen het advies dat ik van de meeste mensen om mij heen kreeg. Dan doel ik op bijvoorbeeld mentoren, die allemaal zeiden dat ik moest blijven waar ik zat en moest wachten", vervolgde Hamilton. "Ik had jaren van twijfels en veel vragen in mijn hoofd. Zo was ik benieuwd of het ooit nog wel weer zou lukken. Maar dat soort vragen kun je de baas worden. Je moet geloof houden. Het feit dat ik terugkwam in die positie was zeer speciaal, ook voor het team. Zij kregen eerder ook veel negatief commentaar. Het was een zeer belangrijk moment. Dat schoot ons in gang voor de daaropvolgende jaren met succes."

