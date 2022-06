F1 GP Canada 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

Om 20.00 uur Nederlandse tijd begonnen de teams en coureurs aan hun eerste vrije training in Montreal sinds 2019. Het Formule 1-weekend op Circuit Gilles Villeneuve werd het beste afgetrapt door Max Verstappen. De regerend wereldkampioen en huidige WK-leider leek halverwege de training een probleempje te hebben, maar dat werd snel verholpen en daarna klokte hij dan ook de snelste tijd van de sessie. De Red Bull Racing-coureur won vier van de laatste vijf races en lijkt zich ook in Canada goed op zijn gemak te voelen, gezien hoe snel hij in de eerste sessie op snelheid kwam. Kan Verstappen dat vasthouden in de tweede vrijdagse training?

Achter Verstappen klokte Carlos Sainz de tweede tijd in de openingstraining. De Spanjaard was teamgenoot Charles Leclerc (vijfde) te snel af op de zachte band en bovendien bleef hij ook de tweede Red Bull van Sergio Perez voor. Voorafgaand aan het raceweekend werden de twee topteams gezien als de absolute favorieten voor de overwinning, maar in VT1 kregen zij in de top-drie gezelschap van Fernando Alonso. De Alpine-coureur klokte de derde tijd en deed dat bovendien op de mediums, terwijl de overige coureurs hun snelste tijd allemaal op softs reden. Kan de tweevoudig wereldkampioen ook in de tweede training goed voor de dag komen en later dit weekend zelfs meestrijden om het podium?

Ook wordt het interessant om in de gaten te houden in hoeverre de diverse teams tijdens de tweede training kampen met porpoising. De FIA heeft aangekondigd diverse zaken in de gaten te houden en een matrix op te stellen waarmee het fenomeen op zijn minst sterk verminderd moet worden. Mochten de teams later dit weekend niet voldoen aan de eisen, dan moet de rijhoogte omhoog om zo de gezondheid van de coureurs te sparen. Wie gaan hier het beste mee om in VT2?

Het antwoord op deze vragen gaat vanaf 23.00 uur gegeven worden, want dan gaat het licht op groen voor de start van de tweede training voor de Grand Prix van Canada. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de tweede oefensessie.