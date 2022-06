F1 GP Canada 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

De Formule 1 is dit weekend alweer toe aan de negende krachtmeting van het seizoen 2022. Plaats van handeling is het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, waar dit weekend de 57e editie van de Grand Prix van Canada wordt verreden. Van deze 57 Canadese GP's telden er 51 mee voor het wereldkampioenschap F1, hoewel we voor de laatste editie terug moeten naar 2019. In de twee daaropvolgende jaren stond de race wel op de oorspronkelijke kalender, maar zowel in 2020 als in 2021 gooide het coronavirus roet in het eten. Hoewel het longvirus nog altijd niet is verdwenen, kan er dit jaar wel weer geracet worden op het Île Notre-Dame.

De teams en coureurs hebben weinig tijd gehad om zich op te laden na de vorige race, die afgelopen weekend in Azerbeidzjan werd verreden. Max Verstappen boekte daar zijn vijfde zege van het seizoen en breidde daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap uit. De regerend wereldkampioen heeft daardoor nu 21 punten marge op naaste achtervolger en Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. De Oostenrijkse formatie gaat na vijf opeenvolgende overwinningen fier aan kop in de strijd om de constructeurstitel en gezien de recente prestaties op stratencircuits is het team de lichte favoriet in Canada. Kan Red Bull goed uit de startblokken komen tijdens de eerste vrije training?

Aan de andere kant zit Ferrari momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De GP van Azerbeidzjan kwam vroegtijdig ten einde vanwege technische problemen bij Carlos Sainz en Charles Leclerc, die daardoor inmiddels 34 punten achterstand heeft op Verstappen in de titelstrijd. Kan Ferrari die zorgen achter zich laten en de lakens uitdelen in Canada? En hoe vergaat het Mercedes, dat in Baku opnieuw kampte met stuiteren en hoopt op beterschap in Montreal? Blijft de regerend constructeurskampioen het middenveld aanvoeren, of kunnen teams als McLaren, Alpine, AlphaTauri en Alfa Romeo dit weekend aanpikken?

Op deze vragen komt een antwoord tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada, die om 20.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste oefensessie.