Charles Leclerc bevond zich tijdens de GP van Azerbeidzjan in een uitstekende uitgangspositie om mee te strijden om de overwinning. Nadat hij tijdens een vroege virtual safety car zijn pitstop had gemaakt, had hij na de overige pitstops dertien seconden marge op naaste achtervolger Max Verstappen. In de twintigste ronde waren er echter rookpluimen achter de Ferrari F1-75 te zien, waardoor de Monegask zijn bolide in de pits moest parkeren en zijn race vroegtijdig werd beëindigd. Het was de derde opeenvolgende keer dat Ferrari een potentiële zege uit handen gaf, na een strategische misser in Monaco en motorproblemen bij Leclerc in Spanje.

Door die uitvalbeurt zag Leclerc al een relatief nieuwe turbo en MGU-H uit zijn pool verdwijnen, iets wat zeer kostbaar kan zijn in een seizoen met 22 race, waarin slechts drie exemplaren van beide componenten gebruikt mogen worden. Een ander gevolg was dat de 24-jarige coureur in Azerbeidzjan met een mix van oude en nieuwe motorcomponenten aan de start verscheen. De problemen die hij aldaar meemaakte, zijn volgens Ferrari mogelijk het gevolg van de motorproblemen in Spanje. "Onderzoek heeft bevestigd dat de power unit van Charles uit Baku niet te repareren is", laat Ferrari vrijdag weten in een korte verklaring. "Een van de mogelijke oorzaken van het falen is dat het een gevolg is van het probleem met de power unit in Spanje. We werken nu aan tegenmaatregelen om het pakket te versterken en de situatie is onder controle."

Geen besluit genomen over gridstraf

Doordat de gehele power unit die Leclerc gebruikte in Baku nu onbruikbaar is, is een gridstraf nabij. In Azerbeidzjan stapte hij over naar zijn derde van maximaal drie toegestane turbo's, maar dat onderdeel is - net als het exemplaar dat sneuvelde in Spanje - onbruikbaar. Hierdoor heeft Leclerc alleen nog de turbo over die hij tijdens de eerste vier races van 2022 gebruikte, terwijl er nog veertien races op het programma staan. "Natuurlijk bevinden we ons niet in de best mogelijke situatie", erkent de Ferrari-coureur dan ook. Of hij al tijdens de Grand Prix van Canada met een geheel nieuwe krachtbron gaat rijden en daardoor ook een gridstraf van tien plaatsen krijgt, is volgens Leclerc nog niet besloten. "Wat betreft het wisselen van de krachtbron wordt er volgens mij nog overlegd. Op dit moment is er nog geen besluit genomen, maar het klopt dat dit niet de beste situatie is."

Tegelijkertijd ziet Leclerc het Circuit Gilles Villeneuve wel als een geschikte locatie om een gridstraf te pakken, mede doordat de omloop in Montreal enkele goede inhaalmogelijkheden biedt. "Het is aan ons om te kiezen welk circuit het beste is om een straf op te lopen", legt hij uit. "Dit is een van de circuits waar het relatief makkelijk is om in te halen, maar in de komende drie of vier races zijn er meer circuits waar dat het geval is. We gaan het bespreken en proberen dan het best mogelijke besluit te nemen."