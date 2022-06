Verstappen: "Moeten fysieke gevolgen van porpoising niet dramatiseren"

In Canada is de FIA met een nieuwe technische richtlijn voor de dag gekomen. De bodemplaten worden in het vervolg meer geanalyseerd en er komt een matrix met een maximale hoeveelheid porpoising. Teams die niet aan de FIA-richtlijnen voldoen, moeten de rijhoogte aanpassen. Het komt na klachten van coureurs en teams (zoals Mercedes), al blijkt niet iedereen in de paddock even te spreken over de ingrepen. In de persconferentie maakt Verstappen zijn standpunt nog eens duidelijk voor de verzamelde pers: "Ik denk dat regelveranderingen midden in het seizoen niet correct zijn. Ik begrijp wel dat het deels om veiligheid gaat, maar als je met iedere engineer in de paddock spreekt, dan zal die je vertellen dat je veel minder problemen hebt als je de rijhoogte omhoog gooit."

Vervolgvraag luidt of Verstappen wel kan leven met de manier waarop het nu gebeurt. Zo ligt de verantwoordelijkheid in de nieuwe regels nog steeds bij de teams en wordt er geen minimale rijhoogte voor iedereen voorgeschreven. Teams die porpoising onder controle hebben - zoals Red Bull - zouden dus minder geraakt kunnen worden dan Mercedes, dat momenteel erg worstelt. "Maar het gaat er niet om of we er mee kunnen leven of niet, we moeten er linksom of rechtsom toch aan voldoen. We zullen zien hoe het uitpakt, maar het gaat mij er eerlijk gezegd helemaal niet om of het goed of slecht voor ons uitpakt", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "Ik vind het gewoon niet correct om zoiets halverwege het jaar te doen, maar goed, we moeten maar zien."

Verstappen is van mening dat teams de problemen volledig zelf moeten oplossen, zonder een duwtje in de rug van de FIA. "Wij als coureurs en teams zoeken steeds naar het beste compromis tussen het maximale uit de auto halen en waar je lichamelijk nog mee om kunt gaan. Het is heel simpel: als je met de rijhoogte omhoog gaat, dan heb je deze problemen niet. Deze regels maken het alleen maar extra ingewikkeld en volgens mij is het ook lastig te controleren."

Fysieke gevolgen voor coureurs niet dramatiseren

Andere coureurs spreken juist over een noodzakelijke ingreep om de gezondheid van coureurs te beschermen. Zo zouden teams niet uit vrije wil de rijhoogte verhogen omdat het rondetijd kost en hebben teams dus druk van de FIA nodig. De autosportfederatie moet om de gezondheid van coureurs denken, al moet dat volgens de regerend wereldkampioen niet worden overdreven. "Er zijn veel sporten waarbij je je lichaam beschadigt. Als je stopt met je carrière ben je niet meer zoals je was toen je twintig was. Als voetballer krijg je waarschijnlijk problemen met je knieën en als je ziet hoeveel botten motorcrossers of MotoGP-coureurs breken, dan kun je jezelf ook afvragen of dat het veiligste is om te doen. Het antwoord is nee, maar wij zijn bereid om risico’s te nemen voor onze sport en de dingen waar we van houden", legt de Limburger uit.

"Natuurlijk is de hoeveelheid porpoising die we nu hebben niet mooi en misschien ook niet correct, maar bepaalde teams hebben het veel beter onder controle dan andere. Dat laat zien dat het mogelijk is om van porpoising af te komen. Daardoor moeten we het niet dramatiseren." Verstappen denkt sowieso dat het stuiteren door het grondeffect in de toekomst kan worden verholpen, al hoort het tot op zekere hoogte bij de richting die F1 is ingeslagen. "Niemand had denk ik verwacht dat het stuiteren zo zou zijn. Daar is misschien overheen gekeken, maar we hebben genoeg mensen in deze sport die er een oplossing voor kunnen verzinnen. Niet dit jaar misschien, maar wel volgend jaar. Nu ligt het gewoon nog aan het design van de auto, omdat je het zo laag en stijf moeten rijden om downforce te genereren."

F1-update: Verstappen en Red Bull favoriet in Canada, regen op komst?