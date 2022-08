F1 Grand Prix van België 2022 liveblog: Volg de race

Voorafgaand aan de kwalificatie was al bekend dat de uitslag van die sessie flink zou verschillen van de daadwerkelijke startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van België. Maar liefst zeven coureurs ontvingen een gridstraf, van wie zes werden veroordeeld tot een start achteraan de grid. Van dat zestal was Max Verstappen de snelste in de kwalificatie - sterker nog, hij was met afstand de snelste van iedereen. De regerend wereldkampioen zou daardoor startplek 15 in handen krijgen, maar door een late motorwissel van Yuki Tsunoda wordt dat P14. Daarmee staat Verstappen één plekje voor Charles Leclerc, zijn naaste achtervolger in het kampioenschap die eveneens een gridstraf opliep voor een motorwissel. Hoeveel progressie kunnen zij boeken op Spa-Francorchamps?

Wellicht kunnen Verstappen en Leclerc zich nog mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Wie daar hoogstwaarschijnlijk wel om gaan strijden, zijn hun teamgenoten Carlos Sainz en Sergio Perez. Eerstgenoemde erfde de pole-position door de gridstraf van Verstappen en laatstgenoemde neemt daardoor naast hem plaats op de eerste startrij. Doordat hun teamgenoten ver naar achteren starten, zijn zij ook de grote favorieten voor de overwinning, maar wie weet de strijd in zijn voordeel te beslechten?

Op de tweede startrij staan Fernando Alonso en Lewis Hamilton, met George Russell en Alexander Albon op de rij daarachter. Voor de Williams-coureur is dit met afstand zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen, maar hij zal hard aan de bak moeten om die positie vast te houden in de 44 ronden tellende race op Spa-Francorchamps. De GP van België gaat om 15.00 uur van start en via het onderstaande liveblog houden onze F1-journalisten ter plaatse je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste race na de zomerstop.