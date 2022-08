Verstappen: "Podium het doel op Spa, beetje geluk nodig om te winnen"

De zaterdag op Spa-Francorchamps is uitgedraaid op een aardige demonstratie van Max Verstappen. De Nederlander wist op voorhand al dat hij achteruit gaat op de startopstelling, maar doordat het voor zeven coureurs geldt, werkte Verstappen 'gewoon' de volledige kwalificatie af. De man met startnummer 1 deed het met verve en reed met overmacht de snelste tijd. Pole-position levert dat voor de statistieken niet op - zo laat de FIA ook bij navraag weten - maar wel een lach op het gezicht van de Limburger.

Is de overwinning haalbaar?

"Ik had absoluut niet verwacht dat het gat zo groot zou zijn", concludeert Verstappen na afloop bij de Nederlandse pers. "Maar we hebben de boel gewoon goed voorbereid, ook al in de simulator voordat we hier naartoe kwamen. Zodra we de auto in de eerste training op de baan hadden gezet, voelde het al goed aan." Gevraagd door Motorsport.com of de enorme kloof vooral samenhangt met de lay-out van Spa - waar een efficiënte auto goud waard is - of dat de upgrades een rol spelen, reageert Verstappen: "Ik denk dat het vooral de lay-out van de baan is. We zijn altijd snel op rechte stukken en dit weekend hebben we dat op de één of andere manier ook kunnen combineren met snel zijn in de bochten. Als je dat voor elkaar hebt, dan kun je hier natuurlijk een mooi gat slaan."

Het is precies wat Verstappen heeft gedaan en wat de vraag oproept wat er zondag mogelijk is. Tijdens de persconferentie liet Verstappen weten het podium als doel te hebben, maar is de overwinning niet haalbaar gezien de snelheid? "Nou ja, je moet een beetje geluk hebben. Het moet in de eerste ronden een beetje meezitten zodat je in de openingsronde niet veel tijd verliest. Als er een DRS-treintje ontstaat, dan wordt het al veel lastiger om in te halen. Dat moeten we morgen eerst zien." Het devies voor Verstappen is in ieder geval helder: in de eerste rondjes uit de problemen blijven en daarna toeslaan. "Natuurlijk probeer ik uit de problemen te blijven en ook meteen plekken te winnen, maar je moet vooral geen schade rijden. Als je dan een plekje verliest, is dat geen drama."

Verstappen grapt over Russell-woorden: "Heel slecht voor ons"

Wat blijft hangen van deze zaterdag is toch vooral het grote gat met de concurrentie. George Russell voorspelde voor de zomerstop dat de nieuwe porpoising-regels slecht zouden uitpakken voor Red Bull, maar daar is in de praktijk niets van te merken. "Ja, heel slecht...", lacht de WK-leider. "Maar ik had sowieso niet verwacht dat dit veel zou uitmaken voor ons."

Het extreme gat met Mercedes vindt Verstappen in tegenstelling tot Lewis Hamilton ook niet zo bijzonder. "Zij komen over het algemeen topsnelheid tekort, dus ik had wel verwacht dat ze hier niet met ons mee zouden doen." Verstappen telt liever zijn zegeningen en dat is een competitieve auto op zijn favoriete circuit. Het belooft ook veel goeds voor Monza over twee weken, al blijft de Nederlander afsluitend graag met beide benen op de grond. "Per baan moet je dat weer bekijken. Ik denk in ieder geval dat dit circuit heel goed bij onze auto past."