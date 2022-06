F1 GP Azerbeidzjan 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

De Grand Prix in Monaco werd een intens gevecht tussen Ferrari en Red Bull Racing en dat hebben de beide formaties op de vrijdag in Baku gewoon doorgezet. Sergio Perez opende de eerste oefensessie in zijn RB18 als snelste, waarna Charles Leclerc het stokje overnam in de tweede training. De baan in Azerbeidzjan is een snel circuit, maar ook met langzame bochten. Het is dus van essentieel belang om de juiste set-up te vinden. De derde vrije training gaat voor iedereen de laatste kans zijn voor de kwalificatie en de race. Max Verstappen zal dit uur optimaal willen benutten. De regerend wereldkampioen was vrijdag ontevreden, helemaal omdat Red Bull opnieuw problemen kende met het DRS-systeem. Toch zag de Nederlander ook lichtpuntjes. Qua topsnelheid voert Red Bull de boventoon, al is Ferrari weer sterker in het technische gedeelte. Wie benut het laatste uurtje het meest optimaal? En wie eindigt VT3 als allersnelste?

Een ander groot probleem dat vrijdag opnieuw aan het licht kwam, was porpoising. Veel F1-auto's stuiteren op de rechte stukken en meerdere coureurs klaagden over het gehobbel. Mercedes leek met de geïntroduceerde upgrades porpoising op rechte stukken in ieder geval meer onder controle te hebben, maar op het Baku City Circuit is pijnlijk duidelijk geworden dat dit nog niet helemaal het geval was. Kunnen zij die problemen in het laatste uur te boven komen? In de middenmoot blijft het ook ontzettend spannend. Valtteri Bottas hoopt een fundamentele stap te maken met nieuwe onderdelen, want het tempo op de vrijdag viel nog wat tegen. Alfa Romeo wist alleen Haas en Williams achter zich te houden. Kan het Italiaanse merk McLaren en Alpine voorbij of hebben die twee teams de zaakjes het beste op orde?

Dat zijn vragen waarop vanaf 13.00 uur een antwoord gegeven gaat worden tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de tweede oefensessie.