Past RB18 beter bij Perez? Verstappen: "Wil graag stabiele voorkant"

Max Verstappen begint zondag als kampioenschapsleider aan de achtste race van dit Formule 1-seizoen, de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het is op zichzelf al noemenswaardig, aangezien de achterstand op Charles Leclerc na zijn tweede uitvalbeurt van het jaar 46 punten bedroeg. Het zegt iets over de stabiele prestaties van Verstappen, die iedere race waarin hij aan de finish kwam ook op het podium wist te eindigen. Tegelijkertijd is het gat met teamgenoot Sergio Perez iets kleiner dan dat het vorig jaar was. De Mexicaan hoeft in kwalificaties minder toe te geven en dat geldt met een achterstand van vijftien punten ook in de WK-stand, al moet daar wel bij aangetekend dat Verstappen twee DNF's achter zijn naam heeft en zijn teammaat één.

Gevraagd naar het gevoel in de auto en het verschil met Perez, laat Verstappen in Baku weten: "Ik zie wel dat Checo zich nu comfortabeler voelt dan vorig jaar." Het komt doordat de Mexicaan moeite had met de 'losse achterkant' van de 2021-auto, een eigenschap waar Verstappen juist zeer goed mee uit de voeten kon. De Nederlander wil vooral een voorkant die scherp instuurt en precies dat aspect kan met de RB18 nog beter. "Persoonlijk zou ik graag een iets stabielere voorkant willen, ja, daar werken we aan. Doordat deze auto’s nog weer zwaarder, langer en breder zijn, wil je graag een auto hebben die scherp instuurt. Dan kan ik iets meer pushen en er in de kwalificaties alles uithalen, wat momenteel nog niet echt kan", aldus Verstappen op een vraag van Motorsport.com.

Dat de voorkant nog niet helemaal naar wens is, bleek met name in Monaco. Het scherpe insturen waar Verstappen over spreekt, is vooral op een technisch stratencircuit van belang. "Tegelijkertijd is het ook niet dramatisch, ik kan niet zeggen dat ik me oncomfortabel voel in deze auto of zo. Ik heb nog altijd vier races gewonnen en dat zijn er meer dan vorig jaar op dit moment. Het is dus zeker niet slecht, het gaat alleen om het finetunen van kleine dingen."

Geen probleem met gang van zaken in Monaco

Tot de Grand Prix van Monaco wist Verstappen iedere wedstrijd die hij finishte winnend af te sluiten. In het prinsdom bleef hij zoals bekend op P3 steken. Teamgenoot Perez wist in een tactisch steekspel te winnen, al constateerde Jos Verstappen nadien dat Red Bull weinig had gedaan om de kampioenschapsleider naar voren te helpen. Gevraagd naar die opmerkingen, reageert de WK-leider: "Mijn race was zaterdag al voorbij, met die rode vlag in Q3. Daardoor moest ik als vierde starten en was ik de tweede auto van het team in de race. Dan is dit hoe het gaat en moet je de orders gewoon opvolgen. Ik denk dat we het als team extreem goed hebben gedaan. Ik was vooral teleurgesteld over die run in Q3, waarbij ik mijn ronde niet af kon maken, maar ja, ook dat hoort bij Monaco."

Verstappen bekijkt het liever positief, des te meer omdat hij weet hoe de kaarten na de Grand Prix van Australië geschud waren. "Monaco was slechts één raceweekend en er komen nog veel banen aan waarop je wel kunt inhalen als er iets tegenzit op zaterdag. In Monaco hadden we gewoon pech, maar dat is oké. We staan nog steeds aan de leiding in het kampioenschap en dat is op zichzelf al erg positief als je bedenkt dat ik dit jaar twee DNF's heb gehad. Nu moeten we vooral vooruitkijken. Er komen veel goede dingen aan en hopelijk is het genoeg."

