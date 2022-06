Leclerc zit met 'vrij veel' vraagtekens na vrijdag in Baku

In die tweede oefensessie was het overigens de Ferrari-coureur die bovenaan eindigde. Leclerc kwam tijdens zijn run op de soft tot 1.43.224, waar de concurrentie ver van verwijderd bleef. Verschillende coureurs maakten echter een foutje tijdens hun snelle ronde, terwijl anderen te maken kregen met gele vlaggen die werden gezwaaid. Zo moest Max Verstappen tijdens zijn eerste snelle ronde op de zachte band van zijn gas voor een gele vlag die zijn teamgenoot Sergio Perez veroorzaakt had.

Leclerc gaat er ondanks zijn snelste dagtijd dan ook vanuit dat er in de kwalificatie gewoon weer een stevig duel met Red Bull volgt. “Ik denk het wel”, reageert hij desgevraagd. “We hebben een goede vrijdag gehad. We hebben ons goed verbeterd van de eerste naar de tweede training. Maar we moeten van vandaag naar morgen nog een stap zien te maken. Voor mijn gevoel heeft niemand namelijk een echt goede ronde gereden tijdens VT2. Wij ook niet. Volgens mij hebben Max en Carlos zich niet eens verbeterd op de soft. Er zijn dus nog vrij veel vraagtekens.”

Over de race pace van Ferrari is Leclerc beter te spreken. “Het positieve van vandaag is dat onze bandenslijtage er goed uitziet en onze race pace zeer sterk is. Dus dat is goed”, aldus de nummer twee in het klassement. Tijdens de long runs aan het einde van de tweede training klaagde Leclerc nog over een tekort aan vermogen. Over de boordradio klonk de nodige frustratie, al was er volgens zijn race-engineer Xavier Marcos Padros niets aan de hand. En de Spanjaard had gelijk. “Er waren eigenlijk geen problemen met de power unit”, geeft Leclerc schoorvoetend toe. “Ik was gewoon vergeten dat ik iets had aangepast, wat ervoor zorgde dat ik minder vermogen had.”

Porpoising

Ook Carlos Sainz, die de dag zonder snelle tijd op de soft op P5 besloot, voorziet een pittig gevecht met Red Bull in Azerbeidzjan. “Het lijkt erop dat we heel dicht bij elkaar zitten”, meldt de Spanjaard. “Zij hebben over het algemeen iets meer topsnelheid, wij zijn iets sterker in de bochten. Ik verwacht daarom een fel gevecht tussen ons. Daarbij lijkt Checo ook hier in goede vorm te steken. Het zal dus weer een spannende strijd worden, zoals we eigenlijk al het hele jaar zien.”

Ferrari had op de vrijdag in Baku behoorlijk veel last van porpoising, maar bij Sainz leek het probleem net iets erger te zijn dan bij teamgenoot Leclerc. De coureur uit Madrid hoopt dat snel duidelijk wordt waarom. “Dit is zeker iets waar ik in zal duiken. Om een of andere reden hebben we hier meer last van dit fenomeen dan in voorgaande races, en het zag er vooral aan mijn kant van de garage beroerd uit. Ik zal samen met de engineers in de data duiken, want het is behoorlijk irritant op deze baan. Het nam iets van mijn vertrouwen weg op de rechte stukken, onder het remmen, dus hopelijk hebben we het opgelost voor zaterdag.”

Video: Leclerc had in Baku ook last van porpoising