Net als in Monaco werden Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton ook tijdens de eerste twee trainingen op het Baku City Circuit geteisterd door porpoising. Eerstgenoemde eindigde in VT2 als zevende met een verschil van 1,3 seconde naar de snelste man Charles Leclerc. Zijn teamgenoot was nog eens drie tienden trager en nestelde zich op de twaalfde plek. Met name qua snelheid komt de W13 nog tekort en dat kost Mercedes volgens teambaas Toto Wolff bijna een seconde per ronde. Volgens de Oostenrijker gaven zijn coureurs aan dat ze het gevoel hebben dat er een parachute achter de auto hangt, wat in combinatie met het gehobbel de snelheid van de auto beperkte.

"Er zijn meer die worden geteisterd door het stuiteren", zegt de Oostenrijker. "Ferrari heeft het zelfs nog een tikje erger, maar wij komen er op dit circuit slecht vanaf. Het tast de werking van onze aerodynamica aan en het heeft invloed op onze snelheid op het rechte stuk. Daarom doen we het niet goed. Het kan je meerdere tienden van een seconde kosten. Vrijdag verloren we bijna een seconde op Ferrari en Red Bull."

De krachtbronnen van Ferrari en Red Bull zijn in vergelijking met vorig jaar een stuk sterker geworden, terwijl dit juist altijd Mercedes' sterkste punt was. Wolff gelooft echter niet dat de krachtbron plots zwakker is geworden en dat het team daardoor snelheid inlevert. Tijdens de Spaanse GP, waar Mercedes minder door porpoising werd gehinderd, stonden de Duitsers hoger in de snelheidslijst. "Onze engineers hebben prima door hoe we de power unit zo optimaal mogelijk kunnen laten draaien, dus ons probleem zit niet in de motor", vervolgt Wolff. "In Barcelona maakten we gebruik van een grote achtervleugel. De auto was daar stabiel op het rechte stuk en we waren een van de snelsten. Maar dit hangt nooit van één ding af, maar de krachtbron is zeker niet het gebied waar ik naar wijs."