F1 GP Amerika 2022 liveblog: Volg de race

Max Verstappen en Red Bull Racing willen maar wat graag de race op Circuit of the Americas winnen en daarmee een eerbetoon brengen aan Dietrich Mateschitz. Zaterdag werd vlak voor de kwalificatie bekend dat de grote man achter het energiedrankenconcern Red Bull is overleden. Het lukte Verstappen na de trieste mededeling niet om de pole voor zich op te eisen. De Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc waren een fractie rapper. Door een gridstraf voor Leclerc, wiens motorblok voor een deel is vervangen, schoof de Nederlander een plekje op.

Leclerc werd tien plaatsen teruggezet, naar P12. Ook Sergio Perez, vierde in de kwalificatie, kreeg een gridstraf. De Mexicaan stelt zich als negende op. Het verschil tussen beiden in het WK is slechts één punt, in het voordeel van Perez. Door de degradaties van Leclerc en Perez schoof Mercedes een hele rij op. Lewis Hamilton start vanaf P3, George Russell staat op de vierde plek. Op de derde vertreklijn vinden we Lance Stroll en Lando Norris. Fernando Alonso wacht een inhaalklus. Ook de voormalig wereldkampioen kreeg een gridstraf en duikelde na de kwalificatie van P9 naar P14. Daarmee staat hij wel voor teamgenoot Esteban Ocon (die vanuit de pitstraat start, ook vanwege een motorwissel) en Daniel Ricciardo (P16) van McLaren. Alpine en McLaren strijden om de vierde plek bij de constructeurs.

Voor de zesde plaats in het teamkampioenschap gaat het tussen Alfa Romeo, Aston Martin, Haas en AlphaTauri. Met Stroll op de vijfde startplaats en 2013-racewinnaar Sebastian Vettel op P10 staat Aston Martin er in Texas het beste voor. Maar op een zevende startplek lijkt ook Valtteri Bottas voor de punten te kunnen gaan.

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint om 21.00 uur Nederlandse tijd. Wil je niets van de actie missen? Volg dan ons liveblog!