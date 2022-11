F1 Live GP Abu Dhabi 2022: Volg de tweede vrije training

Het zonlicht wordt langzaam omgeruild voor het kunstlicht op het Yas Marina Circuit. De Formule 1-coureurs maken zich op voor de tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Dit betekent dat we Max Verstappen in actie gaan zien. De regerend wereldkampioen stond eerder op de vrijdag zijn Red Bull RB18 af aan reservecoureur Liam Lawson (P5), die behoorlijk goed werk leverde en slechts twee tienden trager was dan Sergio Perez (P4). Mercedes zette de toon, met Lewis Hamilton aan kop. De zevenvoudig F1-kampioen was ietsje sneller dan George Russell die op P2 plaatsnam. Het lijkt erop dat Mercedes zich ook in Abu Dhabi met de strijd vooraan kan bemoeien. En dat is belangrijk gezien hun gevecht met Ferrari voor de tweede plek in het constructeurskampioenschap.

De eerste training in Abu Dhabi was er voornamelijk een voor de rookies, daarom gaan een aantal vaste F1-coureurs nu pas hun eerste meters van het weekend maken. Carlos Sainz stapt weer in zijn Ferrari, terwijl ook Lance Stroll terugkeert voor Aston Martin. Het is voor Lando Norris te hopen dat de McLaren MCL36 weer fatsoenlijk werkt, nadat Pato O'Ward in VT1 problemen kende. Nicholas Latifi begint aan zijn laatste vrijdag bij Williams en ook Zhou Guanyu mag voor Alfa Romeo het asfalt weer op. Mick Schumacher stond in de eerste sessie zijn auto af aan Pietro Fittipaldi, maar mag zijn Haas-overall nu weer aantrekken. Fernando Alonso klimt weer in de Alpine A522.

De tweede training wordt voor de teams een stuk belangrijker. Komende zondag start de Grand Prix op exact hetzelfde tijdstip. Doordat de zon langzaam wegzakt, veranderen de temperaturen. Het is voor de teams zaak om in deze training hard aan hun afstelling te werken. Het belooft daarom een drukke sessie te worden. Wil je hier niets van missen? Geen punt. Wij houden je met ons liveblog op de hoogte van alle actie!