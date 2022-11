F1 Abu Dhabi 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Nog geen week geleden werkten de Formule 1-coureurs een Grand Prix af op het legendarische Autodromo José Carlos Pace in Interlagos. Het werd een raceweekend om niet te vergeten. George Russell pakte zijn eerste F1-zege, Max Verstappen en Lewis Hamilton clashten weer met elkaar en bij Red Bull Racing was het hommeles. Inmiddels is er voldoende over gezegd en de rust wedergekeerd. De heren maken zich op voor het laatste weekend van 2022. Hoewel de strijd om het kampioenschap vorig jaar rond deze tijd nog volledig openlag, is de situatie nu heel anders. Verstappen is al sinds de race in Japan kampioen, al moet achter de Nederlander nog het nodige beslist worden. Verstappen zien we in ieder geval niet in VT1. Red Bull-reserve Liam Lawson neemt tijdelijk zijn RB18 over

Sergio Perez en Charles Leclerc vechten om de tweede plek in het kampioenschap, terwijl ook Russell mathematisch gezien nog kanshebber is. Het is nog een groot vraagteken wie van de drie teams het beste uit de voeten kan met het Yas Marina Circuit, al dichtte Russell Red Bull de beste kansen toe. Bij de constructeurs is ook nog niet alles beslist. Ferrari (P2) en Mercedes (P3) vechten om het plekje achter kampioen Red Bull. Het verschil tussen beide formaties telt slechts negentien punten. Op het circuit van Interlagos deelde Alpine min of meer de genadeklap uit aan McLaren om de strijd voor de vierde plek. Met een dubbele uitvalbeurt deed het team uit Woking geen goede zaken, maar er is nog een kans om vierde te worden. De strijd tussen Alfa Romeo en Aston Martin en Haas en AlphaTauri gaat ook in de seizoensfinale onverminderd door. Er staat dit weekend nog veel op het spel.

De eerste vrije training wordt in ieder geval een met veel rookies, met natuurlijk Lawson. Robert Shwartzman neemt de Ferrari over van Carlos Sainz, terwijl Fernando Alonso zijn auto afstaat aan Jack Doohan. Bij McLaren staat Lando Norris een uur aan de zijlijn en moet de Brit toekijken hoe Pato O'Ward zijn rondjes gaat maken. Mick Schumacher, die dit weekend zijn laatste race bij Haas rijdt, moet Pietro Fittipaldi laten instappen. Aston Martin-reserve Felipe Drugovich komt in actie ten faveure van Lance Stroll. Robert Kubica, geen rookie meer, neemt de auto van Zhou Guanyu over. Logan Sargeant stapt opnieuw in de FW44, ditmaal die van Nicholas Latifi.

