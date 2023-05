F1 Baku live: Volg de race

De zaterdag van de Azerbeidzjaanse Grand Prix stond volledig in het teken van de sprintrace, met eerst de nieuwe sprint shootout en daarna de korte race. In de kwalificatie voor de sprintrace reed Charles Leclerc de snelste tijd, maar de Ferrari-coureur zou uiteindelijk niet als eerste over de finish komen in de sprintrace. Die eer was weggelegd voor Sergio Perez, die op het Baku City Circuit uiteindelijk een veilige marge opbouwde richting zijn achtervolgers en daarmee acht punten pakte in de strijd om het kampioenschap. Achter Leclerc werd Max Verstappen ondanks schade, die hij in de openingsronde opliep in gevecht met George Russell, derde.

De sprintrace heeft alvast een inkijkje gegeven in de onderlinge verhoudingen qua race pace. Red Bull Racing lijkt op dat vlak opnieuw de overhand te hebben ten opzichte van de concurrentie, terwijl het team ook de bandenslijtage goed onder controle heeft. Wel moeten Verstappen en Perez voor een overwinning opnieuw zien af te rekenen met Leclerc, die zich in de vrijdagse kwalificatie al verzekerde van de pole-position voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Weet de Monegask zijn pole-position ditmaal wél om te zetten in een overwinning, of ziet hij de Red Bull-rijders opnieuw voorbijkomen en de zege voor zich opeisen? En als dat het geval is, pakt Verstappen dan zijn derde zege van het seizoen, of weet Perez het gat met zijn teamgenoot te verkleinen door zijn tweede overwinning van het jaar te boeken?

Daarachter lijken Aston Martin en Mercedes elkaar dit weekend niet bijster veel te ontlopen, want in de sprintrace waren Fernando Alonso en Lewis Hamilton goed aan elkaar gewaagd, terwijl ook Lance Stroll het tempo goed kon bijbenen. Behoudt Aston Martin dit weekend de tweede plek bij de constructeurs, of weet Mercedes er weer overheen te wippen? En kan Nyck de Vries zijn moeizame raceweekend in Baku nog een positieve draai geven tijdens de zondagse race? Op deze vragen wordt vanaf 13.00 uur een antwoord gegeven, want dan wordt de Grand Prix van Azerbeidzjan in gang geschoten. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.