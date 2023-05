Perez en Verstappen behalen comfortabele één-twee in F1-race Baku

Door de invoering van een nieuw format voor de weekends met een sprintrace werd de grid voor de Grand Prix op zondag dit keer niet bepaald door de sprintrace op zaterdag, maar door de kwalificatie op vrijdag. Daarin had Charles Leclerc de snelste tijd gereden, voor Max Verstappen en Sergio Perez. Carlos Sainz kon zich niet in de strijd om de pole-position mengen en had zich als vierde gekwalificeerd, terwijl Lewis Hamilton en Fernando Alonso vijfde en zesde stonden op de grid. Nyck de Vries was als laatste geëindigd in de kwalificatie na een crash, maar stond uiteindelijk achttiende op de startopstelling doordat Esteban Ocon en Nico Hülkenberg uit de pits moesten vertrekken voor het overtreden van de parc fermé-regels.

Bij de start van de Grand Prix wist Leclerc nog vooraan te blijven, maar de Monegask kreeg subiet Verstappen en Perez achter zich aan, waarna een klein gaatje volgde naar Sainz op P4. Alonso stuurde zijn Aston Martin naast de Mercedes van Hamilton, maar moest de Brit bij de tweede bocht voor laten. Daarachter was Lance Stroll goed aan de race begonnen. De Canadees verschalkte in de eerste meters Yuki Tsunoda en Lando Norris, waardoor hij achter zijn teamgenoot zevende kwam te liggen. Tsunoda zag ook George Russell voor zich komen en lag zo tiende na de eerste ronde.

Verstappen opende onmiddellijk de jacht op Leclerc. Na tijdens de derde ronde al even een kijkje te hebben genomen, stoomde de Nederlander de Monegask aan het einde van het rechte stuk met speels gemak voorbij. Vervolgens mocht Perez het proberen bij Leclerc. De Mexicaan plande zijn actie eveneens op start-finish en andermaal kon de Ferrari-coureur weinig inbrengen tegen de fenomenale topsnelheid van de RB19.

Op De Vries, Ocon en Hülkenberg na waren alle coureurs de race op de medium compound begonnen. Deze band vertoonde na enkele ronden echter al tekenen van slijtage, waardoor na zes ronden al de eerste coureurs naar de pits kwamen om naar de harde compound over te stappen. Ook Verstappen begon te worstelen met de banden. “Ik ben aan het glijden”, meldde hij.

Kort daarop waren er gele vlaggen omdat De Vries zijn auto met een kapotte ophanging bij de zesde bocht had geparkeerd, na de muur aan de binnenkant van de vijfde bocht te hebben geraakt. Verstappen dook vanaf de leiding de pits binnen en keerde als zevende terug op de baan. De tweevoudig wereldkampioen had vervolgens de pech dat de racedirectie de safety car naar buiten stuurde, waardoor de coureurs voor hem zonder veel tijdverlies hun pitstop konden maken. Perez kwam als leider de pits binnen, gevolgd door Leclerc, Sainz en Alonso. Stroll en Russell maakten het spannend door zij aan zij door de pitstraat te rijden.

Perez kwam na zijn bandenwissel als koploper de pits uit, terwijl Leclerc tweede bleef. Verstappen kwam derde te liggen achter de safety car en had dus twee plekken verloren. Sainz, Alonso, Russell en Stroll reden achter de Limburger op de vierde, vijfde, zesde en zevende positie, Hamilton was net als Verstappen in het nadeel met de safety car en was achter Ocon en Hülkenberg, die vanwege hun start op de harde band niet binnen hoefden te komen, op de tiende plek beland.

Bij het ingaan van de veertiende ronde werd de race hervat. Perez behield de koppositie bij de herstart en Verstappen klom op naar P2 door Leclerc bij de derde bocht te verschalken. De Monegask was niet de enige Ferrari-rijder die op dat moment een positie verloor, want Sainz zag Alonso bij de vierde bocht met een gedurfde actie voorbij komen. Hamilton was eveneens rap onderweg. Binnen een mum van tijd had hij Hülkenberg en Ocon te grazen, waarna in de ronden die volgden ook Russell en Stroll, die een touché had met de muur, eraan moesten geloven. Hamilton lag zodoende alweer zesde.

Perez en Verstappen gingen er vervolgens samen vandoor. De Nederlander zat zijn teamgenoot enkele ronden op de hielen, maar daarna liep het verschil op naar twee, drie seconden, wat het tot einde toe zou blijven. Leclerc werd op ruim zestien seconden gereden door het Red Bull-duo en moest in de slotfase goed in de zijspiegels kijken, doordat een sterk rijdende Alonso nog wel trek had in een gevecht. Ook Sainz kon niet achterover leunen tijdens het laatste deel van de race. Nadat Hamilton aan de staart was gekomen van de Spanjaard, hield de Brit de druk er flink op. Ondertussen bleef het opletten geblazen op het Baku City Circuit. Verschillende rijders, waaronder Perez en Verstappen, hadden een momentje waarbij ze de muur raakten.

Een gevecht tussen Perez en Verstappen voor de zege kwam er niet. Perez kon zonder veel problemen naar zijn tweede overwinning van het weekend rijden, na op zaterdag al de sprintrace te hebben gewonnen. Verstappen finishte twee seconden achter de coureur uit Guadalajara als tweede. Leclerc kwam met Alonso in zijn kielzog als derde over de streep. Sainz, Hamilton en Stroll werden daarachter vijfde, zesde en zevende, Russell finishte als achtste en pakte het punt voor de snelste ronde door kort voor het einde nog een pitstop te hebben gemaakt voor zachte banden. Norris knokte zich in de slotfase naar de negende plek, terwijl Tsunoda het laatste puntje pakte in Baku.

Kort voor de finish deed er zich nog een opmerkelijk moment voor in de pitstraat. Esteban Ocon moest na een ultralange stint op de harde band nog binnenkomen voor zijn verplichte pitstop, maar in de pitstraat was een grote groep fotografen zich al op aan het opmaken voor de podiumceremonie. Een aantal van hen kon nog net op tijd wegspringen voor de naderende Alpine. Het voorval zal door de FIA worden onderzocht.

Verstappen gaat met 93 punten nog steeds aan de leiding in het kampioenschap, maar Perez heeft het gat met zijn twee overwinningen van dit weekend terug weten te brengen naar zes punten. Alonso volgt op gepaste afstand met 60 punten, terwijl Hamilton nog steeds vierde staat met 48 punten. Sainz en Leclerc bezetten slechts de vijfde en zesde plek in de WK-stand, met respectievelijk 34 en 28 punten. Russell heeft eveneens 28 punten achter zijn naam staan en is zevende in het klassement.

Het Formule 1-seizoen 2023 gaat over een week verder met de Grand Prix van Miami.

