Lando Norris topte de laatste oefensessie op het Marina Bay Street Circuit met een tijd van 1.29.646. Daarmee was de Brit de enige coureur die harder ging dan 1.30 minuut. George Russell eindigde op de tweede plek, na het stratencircuit in Singapore in 1.30.125 te hebben gerond. Oscar Piastri werd op bijna acht tienden van een seconde van Norris derde in de andere McLaren.

Max Verstappen klokte de vierde tijd. De leider in de WK-stand gaf bijna negen tienden van een seconde toe op Norris. Verstappen toonde zich gedurende de training niet tevreden over het gedrag van de achterkant van zijn RB20. Charles Leclerc was de enige andere coureur die binnen een seconde van Norris wist te blijven en completeerde daarmee de top-vijf. Achter Carlos Sainz en Lewis Hamilton eindigden Williams-coureurs Alexander Albon en Franco Colapinto keurig in de top-tien, die compleet werd gemaakt door Fernando Alonso.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Singapore lag in de openingsfase nog enkele minuten stil vanwege een varaan op de baan. Bekijk de samenvatting van de sessie bovenaan dit artikel.