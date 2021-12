Hamilton nipt voor Verstappen in eerste vrije training in Jeddah

Om 16.30 uur lokale tijd ging het licht vrijdagmiddag op groen voor de allereerste Formule 1-sessie ooit in Saudi-Arabië. De afgelopen dagen werd er nog met man en macht gewerkt aan het Jeddah Corniche Circuit, maar de razendsnelle baan aan de Rode Zee was net op tijd gereed voor de coureurs van de Formule 2 en de Formule 1, die vrijdag voor het eerst konden kennismaken met de gloednieuwe baan.

Verstappen opent snel

Max Verstappen – die dit weekend op papier al de wereldtitel kan veiligstellen – besloot net als een groot deel van zijn collega’s direct de baan op te gaan voor zijn eerste rondjes over het 27 bochten tellende circuit. Waar het merendeel van de coureurs het nog relatief rustig aan deed, had de Red Bull-coureur meteen de smaak te pakken: op de harde band liet de Limburger meteen de snelste tijd noteren en was hij ruim een seconde sneller dan de rest van het veld.

Titelconcurrent Lewis Hamilton koos voor een andere aanpak en reed na tien minuten pas als allerlaatste de pits uit voor zijn eerste rondjes over het circuit van Jeddah. De Brit deed dit net als teamgenoot Valtteri Bottas op de zachte band, maar de tijd van Verstappen op het hardere rubber bleek in het eerste deel van de sessie niet te evenaren. Zo was het halverwege de oefensessie de WK-leider die dankzij een 1.30.014 op de harde band bovenaan de tijdenlijsten stond. Hamilton volgde op ruim zes tienden achterstand op de tweede stek.

Naarmate de training vorderde groeide het vertrouwen bij de coureurs en steeg ook de hoeveelheid grip op de baan, waardoor de tijden alsmaar sneller werden. Met nog 22 minuten op de klok ruilde Verstappen de harde band in voor een gloednieuw setje zachte banden, maar op het rood gemarkeerde rubber leek de Nederlander zich niet op het gemak te voelen, waardoor een verbetering van zijn tijd dan ook uitbleef. De beide Mercedes-coureurs gingen ondertussen wel sneller. Zo was het met nog 20 minuten op de klok Valtteri Bottas die vijf duizendsten van een seconde onder de tijd van Verstappen dook en zo de eerste plek overnam.

Kort na de verbetering van Bottas, die het duidelijk naar zijn zin had in Jeddah, liet ook teamgenoot Hamilton een verbetering noteren. De Brit legde het circuit als eerste binnen de anderhalve minuut af, wat hem dankzij een 1.29.786 de eerste plek in de tijdenlijsten opleverde. Die tijd zou in het laatste kwartier van de sessie niet meer verbeterd worden, wat de Brit aan het einde van de eerste vrije training de eerste plek opleverde in de tijdenlijsten.

Verstappen nipt achter Hamilton

Op iets meer dan een halve tiende achterstand van Hamilton legde Verstappen op de valreep nog beslag op de tweede plaats. De eerste twee pogingen op de zachte band verliepen niet naar behoren voor de Nederlander, maar in zijn derde run op de softs volgde wel een verbetering. Bij het vallen van de vlag verbeterde de Red Bull-coureur zich naar een 1.29.842 en was hij na Hamilton de enige andere coureur die onder de 1.30 dook. Bottas eindigde de eerste vrije training op twee tienden achterstand als derde, voor de AlphaTauri van Pierre Gasly. Antonio Giovinazzi verraste met een keurige vijfde plek namens Alfa Romeo, gevolgd door de beide Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc. Daniel Ricciardo, Fernando Alonso en Sebastian Vettel maakten de top-tien compleet.

Sergio Perez kwam er de hele vrije training niet aan te pas en eindigde zijn eerste kennismaking met het Jeddah Corniche Circuit op ruim een seconde achterstand als elfde. De sessie verliep verder wonderbaarlijk genoeg zonder noemenswaardige incidenten. Kimi Raikkonen toucheerde bij het uitkomen van de laatste bocht weliswaar licht de muur met zijn Alfa, maar verder bleef de betonnen omheining van het razendsnelle circuit onberoerd.

Om 18.00 uur Nederlandse tijd gaat de tweede vrije training in Jeddah van start.

Uitslag eerste vrije training GP Saudi-Arabië