Perez ook bovenaan in afsluitende training Amerikaanse GP, Verstappen P3

De coureurs stonden niet bepaald te springen om de baan op te gaan, toen het licht om 20.00 uur Nederlandse tijd op groen werd gezet voor de derde training. Na twee minuten was Sebastian Vettel de eerste die de pits verliet en het massaal opgekomen Amerikaanse publiek op de eerste Formule 1-actie van de dag trakteerde. De Aston Martin-coureur incasseert dit weekend een gridpenalty voor het nemen van een nieuwe Mercedes-motor en legde twee ronden af om een ander na te lopen. Nadat de Duitser terug was in de pits, was Fernando Alonso de volgende die op pad ging. De Spanjaard is eveneens naar een nieuwe power unit gewisseld en brengt Vettel zondag dus gezelschap aan de achterkant van de grid. De Alpine-rijder was de eerste die een tijd op de klokken bracht, maar zijn 1.40.977 mocht geen naam hebben.

De training was tien minuten onderweg toen Lewis Hamilton de derde was die naar buiten ging, waarna langzaam maar zeker meer en meer rijders hun gezicht lieten zien. De regerend wereldkampioen ging op de soft compound naar een 1.35.814, waarmee hij een tijdje bovenaan stond in de openingsfase van de sessie. Sergio Perez nam vervolgens over op de eerste positie door met de Red Bull een 1.35.633 te rijden. Valtteri Bottas ging met een 1.35.556 nipt sneller, maar zag zijn tijd geschrapt worden wegens track limits. Hamilton heroverde daarop de koppositie met een 1.35.571. Maar Max Verstappen was intussen ook op de baan. De eerste getimede ronde van de Nederlander ging in een 1.35.207, waarmee hij linea recta naar de eerste stek in de tijdenlijst ging. Perez maakte er vervolgens een één-twee van Red Bull door met een 1.35.208 een duizendste langzamer te gaan dan zijn teamgenoot. Verstappen reed later op dezelfde set banden nog een 1.34.912, waarmee hij drie tienden los van zijn Mexicaanse collega.

Met nog twintig minuten op de klok realiseerde Bottas op een nieuw setje zachte banden een 1.34.988, die hem naar P2 bracht. Carlos Sainz imponeerde vervolgens door zijn Ferrari naar een 1.34.805 te sturen, waarmee hij een tiende sneller was dan Verstappen eerder was gegaan. Bij de Nederlander werd voorafgaand aan zijn volgende run uit voorzorg de achtervleugel vervangen, nadat een van de monteurs een haarscheurtje in het onderdeel had ontdekt. Perez ging ondertussen op nieuwe softs naar een 1.34.701, zodat er weer een Red Bull aan de leiding ging in de tijdenlijst.

Elf minuten voor het einde was het werk bij Verstappen gedaan en ging hij op een nieuwe set zachte banden aan het werk. De leider in het kampioenschap ging paars in de eerste sector, verloor een tiende in de tweede sector en ging nog eens paars in het laatste deel. Hij kwam over de streep in een 1.34.383, maar zag zijn rondetijd geschrapt worden omdat hij in de negentiende bocht buiten de baan was gegaan. Lewis Hamilton zette daarop een 1.34.458 neer, maar ook door zijn rondetijd ging een streep omdat hij bij de negende bocht buiten de witte lijn was gekomen. Zodoende was het Perez die de sessie bovenaan afsloot, met zijn eerder gereden 1.34.701.

Sainz was in de afsluitende oefensessie goed voor de tweede tijd. Verstappen moest door zijn geschrapte rondetijd genoegen nemen met de derde stek. Lando Norris zat er wederom goed bij namens McLaren met de vierde tijd. Bottas klokte de vijfde tijd, terwijl Hamilton bleef steken op P6. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Charles Leclerc en Esteban Ocon waren de andere namen in de top-tien.

Om 23.00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie op het circuit van Austin. Een echt goed beeld van de onderlinge krachtsverhoudingen heeft de derde training niet gegeven. Volgens een analyse van de sectortijden en data afkomstig van de auto’s zou Hamilton momenteel de snelste zijn in Austin, op de hielen gevolgd door Verstappen. Het verschil tussen de twee titelrivalen bedraagt volgens de computerberekening 0.14 seconde. Bottas en Perez zijn theoretisch goed voor de derde en vierde tijd, op zo’n vier tienden van Hamilton.

