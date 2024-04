Vasseur heeft zin in F1-race Suzuka: "Zijn erg aan elkaar gewaagd"

Max Verstappen had in september 2023 op de finishlijn van de vorige Japanse Grand Prix een voorsprong van bijna twintig seconden op de nummer twee Lando Norris, terwijl de beide Ferrari’s op nog grotere achterstand finishten, op de plaatsen vier (Charles Leclerc) en zes (Carlos Sainz). Het verschil tussen de topteams lijkt een half jaar later een stuk kleiner, maar met races op specifieke circuits als Jeddah en Melbourne, viel er nog geen weinig te zeggen over de echte rangorde. Suzuka wordt misschien wel de eerste echte graadmeter van het seizoen. Gevraagd of Ferrari ook in Japan de formatie uit Milton Keynes het vuur na aan de schenen kan leggen, zegt teambaas Fred Vasseur: "Vorig jaar presteerden we hier niet zo goed, maar we zijn [op circuits met zeer snelle bochten] beter in vorm dan een jaar geleden. Als je kijkt naar de eerste drie races dan was het heel, heel krap. We hebben het over één of twee tienden van een seconde per ronde."

Hoewel hij verwacht dat Red Bull op het thuiscircuit van Honda zijn beste beentje voor zal zetten, denkt Vasseur dat Ferrari klaar is voor de strijd. “Melbourne was qua resultaat waarschijnlijk het beste, maar over het algemeen gingen de eerste twee races ook erg goed. We zaten niet ver van Red Bull af. We hebben in drie races vier podiumplaatsen behaald met één overwinning en een 1-2, een goede start van het seizoen”, somt de Fransman op. "Maar het zit ook allemaal dicht bij elkaar. Als je kijkt naar McLaren achter ons en dan Aston Martin en Mercedes, we zijn heel erg aan elkaar gewaagd."

De overwinning van Sainz in Melbourne heeft Ferrari goed gedaan, constateert Vasseur. "Ik denk dat het erg motiverend is geweest dat we vorige week hebben gewonnen. Het was een duwtje in de rug voor iedereen in het team. Voor Carlos omdat het een heel goed begin van het seizoen is en ook voor Charles omdat hij terug wil komen. We gaan de goede kant op en ik hoop dat we dit weekend in Japan presteren."

Veel opener race

De Grand Prix van Japan staat traditioneel altijd in het najaar gepland. Meestal in oktober, maar soms ook in september of november en het weer in die herfstperiode heeft nogal eens invloed op de race. Een verhuizing naar het begin van het seizoen maakt wat dat betreft weinig verschil, verwacht Vasseur. "In beginsel zou ik zeggen dat het weer vergelijkbaar is. Er is geen groot verschil tussen oktober en dit weekend." Wel stipt de Fransman aan dat de teams in een andere modus naar Suzuka komen. "Het grote verschil is dat je aan het begin van het seizoen nog niet weet wat het potentieel van de auto is. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar het potentieel van de auto en de concurrenten, denk ik dat het dit seizoen veel opener zal zijn dan vorig jaar. Toen was de hiërarchie duidelijk. Het zal waarschijnlijk een veel spannender race worden."