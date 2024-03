Na de 1-2 van Ferrari wordt er druk gespeculeerd of het team was opgewassen tegen de snelheid van Max Verstappen, die na drie ronden met een remprobleem uitviel. Ferrari-teambaas Fred Vasseur zegt daar het volgende over: “Dat weet niemand en niemand zal dat ooit weten”, reageert hij wanneer hem wordt gevraagd of Sainz de race op eigen kracht had kunnen winnen. “Maar als je de pace vergelijkt met die van Checo [Perez], zou je kunnen zeggen dat het mogelijk was. Soms is het gat tussen Max en Checo echter groot.”

Vasseur wil niet al te veel woorden vuilmaken aan wat-als scenario’s. “We moeten van het moment genieten. We hadden niet alleen een goede race, we hadden vanaf het begin een sterk weekend. We hebben de overwinning waarschijnlijk vanaf vrijdag opgebouwd. Het laat ook zien dat we zoveel beter zijn als we vanaf de eerste ronde in de eerste vrije training geen problemen hebben en een soepel weekend afwerken. Dit zal niet het einde zijn, maar wel het pad dat we de komende maanden moeten bewandelen.”

Veel vertrouwen opgebouwd

De 55-jarige teambaas meent dat zijn team sinds het laatste deel van 2023 in een goed ritme zit, waardoor het tijdens raceweekenden met minder problemen te maken krijgt. Om deze reden zijn ze in staat om de druk op Red Bull op te voeren. “Vertrouwen speelt een gigantische rol in het succes van elke business”, vervolgt de Fransman. “Ik denk dat we het vertrouwen de afgelopen maand hebben vergroot, net als eind vorig jaar. Dit weekend laat zien dat we Red Bull een beetje onder druk kunnen zetten als we de spijker op zijn kop slaan, hoewel ik niet zeker weet of we dit ieder weekend kunnen. Zij zullen meer fouten maken als ze onder druk staan”, stelt Vasseur.

De Fransman benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is om geen fouten te maken. Ferrari heeft een probleemloos weekend nodig om in de buurt van Red Bull te komen. “Als je kleine problemen, betrouwbaarheidsproblemen of gewoon geen zuiver weekend hebt, verlies je tijd”, legt hij uit. “Als je voor Red Bull zit, kun je het niet permitteren om een ronde te verliezen. Vanaf het begin van het seizoen zijn we vanaf de eerste vrije training tot de kwalificatie erg consistent. Toch waren we een beetje teleurgesteld met de kwalificatie [in Melbourne], want we hadden het gevoel dat we het beter hadden kunnen doen. Maar gezien het feit dat de race meer om bandenmanagement draaide, was dat niet het einde van de wereld. De race in Melbourne was een goed voorbeeld”, concludeert de Franse topman.