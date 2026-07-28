Vasseur erkent: 'zeer slecht' optreden van Ferrari in Hongaarse GP

Ferrari teambaas Fred Vasseur heeft de verantwoordelijkheid genomen voor de “zeer slecht” optreden van de Scuderia in een Grand Prix van Hongarije waarin het “te veel fouten” maakte en “alles misging”.

Ferrari hoopte op een derde racezege in 2026 nadat het de vrijdagtraining had aangevoerd en op de Hungaroring de tweede en derde startpositie had veroverd, waarbij de poleposition Lewis Hamilton met slechts 0,012s ontglipte aan McLaren’s Lando Norris. Toch eindigde de zevenvoudig wereldkampioen zondag als vijfde, achter teamgenoot Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen en Kimi Antonelli samen met winnaar Norris het podium completeerden.

“Het is geen goede zondag, want als je op vrijdag 1-2 staat, verwacht je veel meer dan P4 en P5,” verklaarde Vasseur nuchter.

“Daarbovenop hebben we vandaag te veel fouten gemaakt, te beginnen met de start, met de straf, met het feit dat Max ons op de baan inhaalde, dat we telkens wanneer we een pitstop maakten een positie verloren met 0,2 of 0,3 seconden, en dan breng je je leven door achter de anderen. Alles ging mis, maar één ding is zeker: op zondag moeten we veel beter werk leveren.”

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Vasseur verwees naar het feit dat de Ferrari-coureurs de enige koplopers op softs waren voor de eerste stint, wat bij het doven van de lichten een competitief voordeel had moeten opleveren. Toch zakte Leclerc van de tweede naar de vijfde plaats, terwijl Hamilton – die vanaf de vijfde plaats startte na zijn gridstraf voor het hinderen van Oscar Piastri in de kwalificatie – slechts één positie won, ten koste van zijn teamgenoot.

Suboptimaal getimede bandenwissels brachten de Ferrari’s doorgaans direct achter auto’s van Red Bull terecht. Hamilton en Leclerc kwamen na hun eerste pitstops respectievelijk achter Arvid Lindblad en Liam Lawson de baan op, waarna ze zich na hun tweede gang door de pitstraat allebei achter Isack Hadjar bevonden.

Hamilton onder de late virtual safety car naar binnen halen was een riskante gok, zoals bleek uit zijn onvermogen om Antonelli daarna in te halen, en die gok pakte nog slechter uit toen hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor te hard rijden in de pitstraat. Met andere woorden: Ferrari slaagde er simpelweg niet in het duidelijke potentieel van zijn auto te maximaliseren.

“De pure snelheid van het team was dit weekend waarschijnlijk beter dan in Spa of Silverstone,” dacht Vasseur.

“We stonden vooraan in VT1, we stonden in VT2, we konden met Lewis vechten om de pole. We verloren de pole met 0,01 seconden. En ik denk dat de uitvoering vandaag zeer slecht was. Maar... als we een goede start hebben, vanaf de eerste startrij, is de race compleet anders. Het gaat vandaag meer om de uitvoering dan om de snelheid.”

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Wat betreft Hamiltons reeks tegenslagen gedurende deze race, waaronder de inhaalactie van Verstappen en die straf voor te hard rijden in de pitstraat, meende Vasseur dat het vooral een kwestie was van te veel pushen om verloren tijd goed te maken.

“Vandaag is het waarschijnlijk een opeenvolging van fouten,” merkte de Fransman op, “dat hij het wiel blokkeerde bij de pitstop, dat we een paar tienden verloren tijdens de pitstop, en daarna probeerde hij waarschijnlijk optimaal te zijn bij het uitrijden van de pitstraat, en hij was iets te vroeg ten opzichte van het optimum.

“Ik denk dat wanneer je een fout begint te maken, het vrij makkelijk is om er meer dan één te maken, en dit weekend is een goed voorbeeld dat wanneer we proberen te pushen tijdens de pitstop en dergelijke, we iets verliezen. Bij de pit exit zaten we twee tienden van een seconde achter iemand, en het is een opeenvolging van feiten. De snelheid was behoorlijk, maar we waren volledig niet in staat om Max in het begin in te halen, en daarna Piastri.”

“Punt meegenomen voor de rest van het seizoen.”