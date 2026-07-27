Ferrari-debacle: Waarom het beste chassis van F1 in Hongarije naast het podium greep

Rivalen stellen dat Ferrari het meest wendbare chassis in de Formule 1 heeft, zo niet de beste motor of aerodynamica, waardoor algemeen wordt verwacht dat zijn SF-26 uitblinkt op circuits waar topsnelheid op het rechte stuk minder waardevol is dan het vermogen om hoge snelheden mee te nemen in langzame bochten.

En toch konden noch Lewis Hamilton noch Charles Leclerc poleposition veroveren in Hongarije. Nog opmerkelijker, en tegen de verwachtingen in, haalde geen van beiden zondag het podium.

Leclerc was vrijdag de snelste in VT1 voordat Hamilton hem aanvoerde in een 1-2 in VT2. Maar in VT3 en de kwalificatie werden beiden afgetroefd door uiteindelijke racewinnaar Lando Norris. Hamilton kwam het dichtst in de kwalificatie en de race, met slechts 0,012s tekort voor poleposition – maar hij kreeg vervolgens een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Oscar Piastri tijdens de tweede vliegende ronde van de McLaren-coureur.

Op zondag startte Hamilton als P5 op zachte banden, maar hij had geen goede genoeg start om de Red Bull van Max Verstappen voorbij te komen, wat zijn race in het gedrang bracht. Nadat hij Verstappen laat in de race via een undercut was gepasseerd, kreeg hij de instructie om tijdens een late virtual safety car te pitten, wat hem baanpositie kostte aan zowel Verstappen als Mercedes’ Kimi Antonelli, en de gebruikte zachte banden die bij die stop werden gemonteerd waren niet genoeg om hem in staat te stellen een van beide auto’s te passeren.

Een tijdstraf van 5s voor te hard rijden in de pitlane wierp hem vervolgens bij de finish van de vierde naar de vijfde plaats terug, achter Leclerc.

Leclerc, die zich op twee tienden van Hamilton had gekwalificeerd, zei dat “het tempo nooit op het niveau van Lewis lag” in die sessie. Hij startte de race vanaf de tweede plaats op de grid – op zachte banden, net als zijn teamgenoot – maar viel in de openingsronde terug achter Piastri, Verstappen en Hamilton en had het de hele race moeilijk om indruk te maken.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

McLaren-teambaas Andrea Stella stelde dat Norris “boven verwachting presteerde” door pole te pakken in de kwalificatie, en zei dat McLaren’s chassis nog niet gelijkwaardig was aan dat van Ferrari. Hoe kon de auto die theoretisch gezien, gezien de baanpositie, het sterkst had moeten zijn op de Hungaroring dan het podium niet halen?

“Ik denk dat wat er voor mij uitspringt, is dat er van de laatste drie races twee waren waarin we verwachtten het moeilijk te krijgen en we eerste en tweede werden,” zei Leclerc na afloop.

“En in de race waarin we verwachtten het goed te doen, werden we vierde en vijfde. Er is dus duidelijk een tendens – en het is niet zo dat één auto het goed doet omdat hij [Lewis] uitzonderlijk presteert in de auto.

“Ik bedoel, beide auto's lijken die tendens te hebben dat ze goed zijn in het weekend waarin we verwachtten het moeilijk te hebben en het moeilijk hebben in het weekend waarin we dachten dat we goed zouden zijn. Dus dit moet worden begrepen.

“Het is ook waar dat met een goede start vandaag de dingen er heel anders uit hadden kunnen zien. Want op een circuit als dit wordt er niet veel ingehaald.”

Er zijn beslist fouten in de uitvoering, zoals teambaas Frederic Vasseur in zijn debrief na de race opmerkte. Noch Leclerc noch Hamilton had een nieuwe set medium-compound Pirelli’s beschikbaar voor de race, omdat ze die in de kwalificatie hadden gebruikt, maar ze waren ook niet erg tevreden over het gedrag van de auto op die compound gedurende het weekend.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Alle andere koplopers startten op mediums. De SF-26 staat bekend als zwaar voor de banden, dus het was te verwachten dat het racetempo problematisch zou kunnen blijken bij een start op een zachte compound bij een omgevingstemperatuur van 31C en een baantemperatuur van 51C. Maar de softs, zoals Pirelli al op vrijdag had aangegeven, hielden zich opmerkelijk goed – sterker nog, Verstappen reed de rest van de race op een set gebruikte softs die hij aan het einde van ronde 41 monteerde.

Ook was McLaren, ondanks deze bekende kwetsbaarheid, voldoende beducht voor de undercutdreiging van Hamilton voor zijn coureurs – terwijl zij 1-2 reden – dat het Piastri naar binnen haalde als reactie op de eerste stop van de Brit (voor hards) aan het einde van ronde 13. Hamilton undercutte Verstappen met succes, maar kwam achter Liam Lawson’s VCARB weer de baan op – waarna de Nederlander hem te grazen nam terwijl hij Lawson passeerde.

Zoals Lewis zelf toegaf: “zag ik Max niet aankomen”. En zoals hij ook erkende: “vanaf dat moment ging mijn race bergafwaarts.”

De laatste pitstop kostte hem baanpositie en was verre van perfect: Hamilton blokkeerde bij het inrijden van zijn pitbox en miste zijn markeringen, waardoor de bandenwissel werd vertraagd, waarna hij de pitlane-snelheidsbegrenzer een fractie te vroeg uitschakelde.

“Ik weet niet echt zeker waarom we aan het einde stopten,” zei hij. “Ik kreeg de call vlak voor de ingang van de pitlane, dus ik had geen tijd om erover te discussiëren. Ik zou nooit zijn gestopt als dat betekende dat ik baanpositie zou opgeven.”

Vasseur schetste het als een klassiek voorbeeld van fouten die elkaar versterken, en dat is waarschijnlijk juist. Maar Hamilton heeft genoeg wereldkampioenschappen gewonnen om te weten hoe je een raceweekend goed uitvoert.

Er blijven nog steeds vragen hangen over de schijnbare grilligheid van de auto zelf. Het is alsof de SF-26 het team en zijn coureurs blijft verrassen, terwijl Mercedes en McLaren – ondanks de incidentele technische uitval – een mate van voorspelbaarheid genieten die hen in staat stelt proactief te zijn, terwijl Ferrari reactief moet zijn.

“We waren op geen enkel moment in de race bijzonder geweldig,” concludeerde Leclerc.

“De eerste stint op hard [zijn tweede racestint] was niet slecht, de laatste stint op soft was behoorlijk goed. Maar er waren te veel ups en downs en ik denk dat dat echt is waar we aan moeten werken.

“[Het doel] is proberen die consistentie met deze auto te vinden, want hij is gewoon heel, heel lastig geweest in sommige stints voor Lewis en in sommige andere stints bij mij. En het is gewoon een beetje vreemd hoe weinig alles met elkaar correleert.”