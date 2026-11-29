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Formule 1 GP van Qatar
Startopstelling F1 Grand Prix van Qatar 2026
George Russell pakte pole-position na de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Qatar 2026. Bekijk de voorlopige startopstelling, in afwachting van de definitieve validatie door de FIA
Basile Davoine
Gepubliceerd: 29 nov 2026, 08:21
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1
George Russell
(Mercedes)
2
Kimi Antonelli
(Mercedes)
3
Lando Norris
(McLaren)
4
Oscar Piastri
(McLaren)
5
Isack Hadjar
(Red Bull)
6
Max Verstappen
(Red Bull)
7
Charles Leclerc
(Ferrari)
8
Arvid Lindblad
(Racing Bulls)
9
Lewis Hamilton
(Ferrari)
10
Liam Lawson
(Racing Bulls)
11
Oliver Bearman
(Haas)
12
Pierre Gasly
(Alpine)
13
Gabriel Bortoleto
(Audi)
14
Franco Colapinto
(Alpine)
15
Nico Hülkenberg
(Audi)
16
Carlos Sainz
(Williams)
17
Alexander Albon
(Williams)
18
Rafael Câmara (P) +3
(Haas)
19
Fernando Alonso
(Aston Martin)
20
Lance Stroll
(Aston Martin)
21
Valtteri Bottas
(Cadillac)
22
Sergio Pérez (P) +5
(Cadillac)
*Sergio Pérez krijgt een gridstraf van vijf plaatsen na een botsing met Rafael Camara in Las Vegas
*Rafael Camara krijgt een gridstraf van drie plaatsen na het hinderen van Gabriel Bortoleto in Q2
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