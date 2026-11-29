Resultaten

Formule 1 GP van Qatar

Startopstelling F1 Grand Prix van Qatar 2026

George Russell pakte pole-position na de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Qatar 2026. Bekijk de voorlopige startopstelling, in afwachting van de definitieve validatie door de FIA

Basile Davoine

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 08:21

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

1

George Russell

(Mercedes)

2

Kimi Antonelli

(Mercedes)

3

Lando Norris

(McLaren)

4

Oscar Piastri

(McLaren)

5

Isack Hadjar

(Red Bull)

6

Max Verstappen

(Red Bull)

7

Charles Leclerc

(Ferrari)

8

Arvid Lindblad

(Racing Bulls)

9

Lewis Hamilton

(Ferrari)

10

Liam Lawson

(Racing Bulls)

11

Oliver Bearman

(Haas)

12

Pierre Gasly

(Alpine)

13

Gabriel Bortoleto

(Audi)

14

Franco Colapinto

(Alpine)

15

Nico Hülkenberg

(Audi)

16

Carlos Sainz

(Williams)

17

Alexander Albon

(Williams)

18

Rafael Câmara (P) +3

(Haas)

19

Fernando Alonso

(Aston Martin)

20

Lance Stroll

(Aston Martin)

21

Valtteri Bottas

(Cadillac)

22

Sergio Pérez (P) +5

(Cadillac)

*Sergio Pérez krijgt een gridstraf van vijf plaatsen na een botsing met Rafael Camara in Las Vegas

*Rafael Camara krijgt een gridstraf van drie plaatsen na het hinderen van Gabriel Bortoleto in Q2

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Startopstelling F1 Grand Prix van Qatar 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



3 min



Startopstelling F1 Grand Prix van Qatar 2026





Hoe laat begint de F1-race in Qatar vandaag?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



6 u



Hoe laat begint de F1-race in Qatar vandaag?





Ferrari aangeslagen door gebrek aan tempo in Qatar: "We zitten dichter bij Racing Bulls dan bij Red Bull"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



10 u



Ferrari aangeslagen door gebrek aan tempo in Qatar: "We zitten dichter bij Racing Bulls dan bij Red Bull"





Max Verstappen ziet één specifieke Mercedes-kracht: "Als ik dat probeer, spin ik meteen!"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



10 u



Max Verstappen ziet één specifieke Mercedes-kracht: "Als ik dat probeer, spin ik meteen!"

Vorig artikel Hoe laat begint de F1-race in Qatar vandaag?

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Basile Davoine





Alle uitslagen en standen van de Grand Prix van Las Vegas F1 2026



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



7 d



Alle uitslagen en standen van de Grand Prix van Las Vegas F1 2026





Startopstelling Grand Prix van Las Vegas F1 2026



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



8 d



Startopstelling Grand Prix van Las Vegas F1 2026





Startopstelling voor de F1 Grand Prix van São Paulo 2026



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



21 d



Startopstelling voor de F1 Grand Prix van São Paulo 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 23 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



26 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



27 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



29 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer