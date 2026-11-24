Formule 1 GP van Qatar

F1 tijden: volledig tijdschema GP Qatar 2026

De Formule 1 reist na Las Vegas af naar Qatar voor de voorlaatste Grand Prix van het seizoen. Hoe laat komen Max Verstappen en zijn concurrenten in actie? Bekijk hier het volledige tijdschema van het raceweekend.

Romee Verhoeven

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 08:16

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

De Grand Prix van Qatar staat dit weekend op het programma als voorlaatste race van het Formule 1-seizoen 2026. Na zijn overwinning in Las Vegas krijgt Max Verstappen op het Lusail International Circuit de kans om de tweede plaats in het wereldkampioenschap veilig te stellen. In dit artikel vind je het volledige tijdschema, met alle aanvangstijden in Nederlandse tijd.

F1 tijdschema Qatar 2026 in Nederlandse tijd

Sessie Dag Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 27 november 14.30 uur 16.30 uur Tweede vrije training Vrijdag 27 november 18.00 uur 20.00 uur Derde vrije training Zaterdag 28 november 15.30 uur 17.30 uur Kwalificatie Zaterdag 28 november 19.00 uur 21.00 uur Grand Prix van Qatar Zondag 29 november 17.00 uur 19.00 uur

In Qatar is het twee uur later dan in Nederland. Zowel de kwalificatie als de race wordt onder kunstlicht verreden.

Hoe laat begint de Grand Prix van Qatar?

De Formule 1 Grand Prix van Qatar begint op zondag 29 november 2026 om 17.00 uur Nederlandse tijd. In Qatar is het op dat moment 19.00 uur. De coureurs leggen 57 ronden af over het Lusail International Circuit, goed voor een totale raceafstand van ruim 308 kilometer. Zonder grote onderbrekingen wordt de finish rond 18.30 uur Nederlandse tijd verwacht.

Hoe laat begint de kwalificatie in Qatar?

De kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar begint op zaterdag 28 november om 19.00 uur Nederlandse tijd en duurt ongeveer een uur. Tijdens de drie kwalificatiesegmenten wordt bepaald wie zondag vanaf pole position aan de race mag beginnen. Vorig jaar was Oscar Piastri de snelste in de kwalificatie op het Lusail International Circuit.

De kwalificatie is in Nederland live te volgen via Viaplay en F1 TV.

Belangrijkste info in één oogopslag

Race : zondag 29 november, 17.00 uur Nederlandse tijd

: zondag 29 november, 17.00 uur Nederlandse tijd Kwalificatie : zaterdag 28 november, 19.00 uur Nederlandse tijd

Circuit : Lusail International Circuit

: Lusail International Circuit Circuitlengte : 5,419 kilometer

: 5,419 kilometer Aantal ronden : 57

: 57 Live te zien bij: Viaplay en F1 TV

Waar kijk je de Grand Prix van Qatar live?

In Nederland beschikt Viaplay over de uitzendrechten van de Formule 1. De streamingdienst zendt alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race live uit met Nederlands commentaar. Daarnaast verzorgt Viaplay uitgebreide voor- en nabeschouwingen.

Een alternatief is F1 TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Naast de reguliere uitzending kunnen kijkers onder meer gebruikmaken van onboardcamera's, live timing en de teamradio's van de coureurs.

Streamingdienst Prijs per maand Aanbod Viaplay € 21,99 Alle sessies live met Nederlands commentaar F1 TV Premium € 17,99 Alle sessies live, onboardcamera's en 4K F1 TV Pro € 11,90 Alle sessies live, onboardcamera's en teamradio's F1 TV Access € 3,99 Samenvattingen en archiefbeelden, geen live sessies

Het Lusail International Circuit

Het Lusail International Circuit ligt ten noorden van de Qatarese hoofdstad Doha en heeft een lengte van 5,419 kilometer. De baan kenmerkt zich door een groot aantal snelle, vloeiende bochten en een lang recht stuk langs de pitstraat. De hoge bochtensnelheden zorgen voor een flinke belasting van de banden, waardoor bandenmanagement een belangrijke rol speelt tijdens de race.

De Grand Prix wordt in de avonduren verreden, wanneer de temperaturen lager liggen dan overdag.

Wat staat er nog op het spel in Qatar?

Hoewel Kimi Antonelli zich al tot wereldkampioen heeft gekroond en Mercedes de constructeurstitel heeft veiliggesteld, is de strijd om de overige posities in het kampioenschap nog niet beslist.

Max Verstappen verstevigde met zijn overwinning in Las Vegas de tweede plaats in het wereldkampioenschap. De Nederlander heeft 304 punten, tegenover 267 voor Lewis Hamilton. George Russell en Lando Norris volgen met ieder 264 punten, terwijl Charles Leclerc op 250 punten staat. Met nog twee Grands Prix te gaan kan Verstappen in Qatar de tweede plaats definitief veiligstellen.

Ook bij de constructeurs is er nog voldoende om voor te strijden. Red Bull Racing bezet met 440 punten de derde plaats, maar heeft slechts negen punten voorsprong op McLaren.

Wie won de Grand Prix van Qatar in 2025?

Max Verstappen schreef de Grand Prix van Qatar in 2025 op zijn naam. De Nederlander kwam voor polesitter Oscar Piastri over de finish, terwijl Carlos Sainz het podium completeerde. Voor Verstappen betekende het zijn derde opeenvolgende overwinning op het Lusail International Circuit.

Jaar Winnaar Team 2025 Max Verstappen Red Bull Racing 2024 Max Verstappen Red Bull Racing 2023 Max Verstappen Red Bull Racing 2021 Lewis Hamilton Mercedes

In 2022 stond de Grand Prix van Qatar niet op de Formule 1-kalender.

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- Het Motorsport.com-team

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