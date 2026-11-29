Formule 1 GP van Qatar

Hoe laat begint de F1-race in Qatar vandaag?

Max Verstappen komt vandaag in Qatar in actie tijdens de voorlaatste Formule 1-race van het seizoen. Hoe laat begint de race en waar kun je deze live volgen?

Romee Verhoeven

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 02:20

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: Manuel Eletto

De Formule 1 maakt zich op voor de voorlaatste race van het seizoen op het Lusail International Circuit in Qatar. Max Verstappen kan na zijn overwinning in Las Vegas vandaag de tweede plaats in het wereldkampioenschap veiligstellen. De race begint om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Belangrijkste info in één oogopslag

Start : vandaag om 17.00 uur Nederlandse tijd

: vandaag om 17.00 uur Nederlandse tijd Verwachte finish : rond 18.30 uur

: rond 18.30 uur Raceafstand : 57 ronden, ruim 308 kilometer

: 57 ronden, ruim 308 kilometer Circuit : Lusail International Circuit

: Lusail International Circuit Live te zien bij: Viaplay en F1 TV

Hoe laat begint de F1-race in Qatar vandaag?

De Formule 1-race in Qatar begint op zondag 29 november om 17.00 uur Nederlandse tijd. In Qatar is het op dat moment 19.00 uur, waardoor de race volledig onder kunstlicht wordt verreden.

De coureurs leggen 57 ronden af over het 5,419 kilometer lange Lusail International Circuit. Zonder grote onderbrekingen wordt de finish rond 18.30 uur Nederlandse tijd verwacht.

De startopstelling in Qatar

[Startopstelling en korte journalistieke toelichting toevoegen na de kwalificatie.]

Waar kijk je de F1-race in Qatar live?

De Formule 1 is in Nederland live te volgen via Viaplay en F1 TV. Beide streamingdiensten zenden de volledige race uit. Bij Viaplay kunnen kijkers rekenen op Nederlands commentaar en uitgebreide analyses, terwijl F1 TV onder meer toegang biedt tot onboardcamera's en teamradio's.

Streamingdienst Prijs per maand Aanbod Viaplay € 21,99 Alle sessies live met Nederlands commentaar F1 TV Premium € 17,99 Alle sessies live, onboardcamera's en 4K F1 TV Pro € 11,90 Alle sessies live, onboardcamera's en teamradio's F1 TV Access € 3,99 Samenvattingen en archiefbeelden, geen live sessies

F1 live kijken via Viaplay

Viaplay verzorgt rondom de race in Qatar een uitgebreide voor- en nabeschouwing. Naar verwachting begint de voorbeschouwing rond 16.30 uur Nederlandse tijd. Na afloop volgen analyses en reacties van de hoofdrolspelers.

F1 live kijken via F1 TV Pro

Met F1 TV Pro kunnen kijkers tijdens de race wisselen tussen de onboardcamera's van de coureurs, meeluisteren met de teamradio's en de live timing volgen. F1 TV Premium biedt daarnaast onder meer uitzendingen in 4K en de mogelijkheid om meerdere camerastandpunten tegelijkertijd te bekijken.

Wat staat er vandaag op het spel in Qatar?

Hoewel Kimi Antonelli zich al tot wereldkampioen heeft gekroond, is de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap nog niet beslist. Max Verstappen staat met 304 punten tweede en kan die positie vandaag definitief veiligstellen.

Ook bij de constructeurs staat er nog het nodige op het spel. Red Bull Racing en McLaren zijn verwikkeld in de strijd om de derde plaats in het kampioenschap.

Het Lusail International Circuit is Verstappen de afgelopen jaren goedgezind geweest. De Nederlander won de laatste drie edities van de race in Qatar.

Veelgestelde vragen

Hoe laat begint de F1-race in Qatar vandaag?

De race begint om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Hoeveel ronden duurt de F1-race in Qatar?

De coureurs leggen 57 ronden af, goed voor ruim 308 kilometer.

Op welke zender is de F1 vandaag te zien?

De race is live te volgen via Viaplay en F1 TV.

Hoe laat is de F1-race afgelopen?

Zonder grote onderbrekingen wordt de finish rond 18.30 uur Nederlandse tijd verwacht.

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- Het Motorsport.com-team

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