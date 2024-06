Samenvatting van de wisselvallige tweede F1-training in Canada

Nadat de weergoden in de eerste vrije training voor de Canadese GP al hun stempel hadden gedrukt, deden ze dat tijdens de tweede oefensessie op Circuit Gilles Villeneuve wederom. De sessie begon nog op een droge baan, al vielen er bij de start van de training meteen al wat druppels. Die zouden in de loop van de training wat frequenter vallen, al konden de coureurs zich voor het eerst ook even op een iets drogere baan laten zien. Max Verstappen had daar overigens niet heel veel aan, want de Nederlander parkeerde zijn bolide halverwege VT2 licht rokend bij de monteurs van Red Bull Racing. Zij constateerden een ERS-probleem, waardoor zijn vrijdag er vroegtijdig op zat.

De snelste tijden van de tweede vrije training werden in de eerste helft van de sessie gereden, toen het asfalt op het Île Notre-Dame nog niet zo nat was als later in de sessie. Op de zachtste slicks die Pirelli heeft meegenomen naar Montreal, noteerde Fernando Alonso de snelste tijd van de dag door 1.15.810 te noteren. De tweevoudig wereldkampioen was daarmee de enige rijder die onder de 1 minuut en 16 seconden dook en bleef zodoende nummer twee George Russell bijna een halve seconde voor. Lokale held Lance Stroll noteerde de derde tijd op ruim zes tienden van teamgenoot Alonso, met Charles Leclerc en Daniel Ricciardo erachter op de plaatsen vier en vijf. Verstappen vond zijn naam uiteindelijk terug op de achttiende plek, nadat hij slechts vier rondjes had gereden. Teamgenoot Sergio Pérez was de nummer tien in de tijdenlijst.

Bij Leclerc verliep de tweede training in Canada ook niet geheel naar wens. De Ferrari-coureur ging in de slotfase achterstevoren in de hairpin, om het publiek daarna te vermaken met een donut en een drift tijdens het wegrijden. Helemaal aan het begin van de training was de Monegask al door de Scuderia met een setje intermediates op pad gestuurd, terwijl de wedstrijdleiding het teken voor een natte baan nog niet had gegeven. Leclerc en Ferrari moeten zich dus melden bij de stewards om zich daarvoor te verantwoorden. Ook Lando Norris en Oscar Piastri worden onderzocht door de stewards, nadat hij zich in de laatste chicane niet hield aan de voorschriften voor het terugkeren op de baan.