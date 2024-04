Samenvatting van de sprintrace voor de F1 GP van China

Max Verstapppen was na een verregende sprint kwalificatie op vrijdag, de race vanaf de vierde plaats gestart. Naast hem op de tweede startrij stond Fernando Alonso, terwijl Lando Norris en Lewis Hamilton de beste startplekken hadden. De twee Engelse coureurs stoven na het doven van de lichten broederlijk naast elkaar op de eerste bocht af. Hamilton had daarbij het voordeel dat hij in de lange doordraaier rechtsaf aan de binnenkant zat. Norris aan de buitenkant wilde niet opgeven, maar moest zijn poging om de zevenvoudig wereldkampioen voor te blijven bekopen met een uitstapje buiten de baan. Dat bood Alonso en Verstappen de gelegenheid om achter Hamilton op te schuiven naar de plaatsen twee en drie.

Waar de Spanjaard het tempo van de leidende Mercedes aardig kon volgen, moest Verstappen even pas op de plaats maken. De Nederlander lag zelfs even onder vuur van Carlos Sainz op P4 en klaagde over de boordradio over de status van zijn batterij. Toen de setting voor de accu eenmaal was aangepast en de gebruikte banden waarop Verstappen was gestart op temperatuur waren gekomen, kon hij weer vooruitkijken. In de daaropvolgende ronden kon hij eenvoudig voorbij aan Alonso en in ronde negen pakte de Red Bull-coureur ook Hamilton voor de leiding in de race. Die gaf hij niet meer uit handen en Verstappen sloot het sprintspektakel af met een voorsprong van ruim 13 seconden op Hamilton die tweede werd.

Sergio Pérez werd derde. De Mexicaan van Red Bull vocht een boeiend duel uit met Alonso en Sainz dat hij uiteindelijk in zijn voordeel wist te beslissen.